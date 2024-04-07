我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈

不舉辦發布會？中媒稱華為P70或依循「先鋒計畫」上市

記者黃雅慧／即時報導
近期中國市場不斷有傳聞指出，華為新款高端手機P70不舉辦發布會，而是會依循Mate60的先鋒計劃，「突襲式」的上市販售。(路透資料照片)
近期中國市場不斷有傳聞指出，華為新款高端手機P70不舉辦發布會，而是會依循Mate60的先鋒計劃，「突襲式」的上市販售。(路透資料照片)

藍鯨財經報導，華為將於11日舉辦鴻蒙春季發布會，屆時將發布車和PC類相關產品。至於外界關心的新款高端手機P70是否在會上發布則未有進一步消息。此前，中國市場不斷有傳聞指出，華為新款高端手機P70不舉辦發布會，而是會依循Mate60的先鋒計劃，「突襲式」的上市販售。但這些訊息都未獲得官方證實。

近期市場有傳聞指出，華為部分線下門店接受P70盲訂。不過據南都灣財社報導，經實地走訪、電話查證等多種方式確認，店員表示沒有P70盲訂的活動，線下具體的售賣時間要等發布會之後才能確定。

該報導也引述接近人士處獲悉，華為P70有很大的機率將不再舉辦新品發布會，而是參考「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」的形式，在本月直接上線銷售。

去年8月29日，華為終端在去年8月29日首次推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，在未舉行手機新品發布會狀況下，上線銷售華為Mate 60 Pro機型，而上線時間適逢美國商務部長雷蒙多訪華，Mate60上線時間點也被視為劍指美國。而這次適逢美國財政部長葉倫訪華，中國網友關注是否會在此期間突襲式上線，依循雷蒙多模式，讓葉倫成「最佳代言人」。

事實上，華為後續推出的幾款手機，包括Mate 60 Pro+、Mate X5折疊屏、nova 12系列、Pocket 2等相繼加入「先鋒計畫」。

近日有市場消息稱，華為手機的供應鏈公司確認已開始向華為P70系列高端旗艦手機批量供貨。產業鏈人士稱，預計P70系列的市場需求量非常旺盛。

天風國際分析師郭明錤此前預計，華為P70系列出貨量將在2024年有顯著成長，如果手機庫存回補需求可持續到2024年上半年，則P70系列出貨量在2024年可同比增長約230%至1,500萬部。

而對於華為P70系列手機的裝備，網路開始有不少訊息爆料，包括該款手機將採用1.5K新微曲護眼屏，搭載海思新晶片組，暫定名為「麒麟9010」，相比上一代麒麟9000S，整體性能會有更大的提高等。相較Mate系列主打商務和性能而言，華為P系列更加突出時尚和影像，預計對年輕消費者群體中更具有號召力。

華為 雷蒙多 葉倫

上一則

葉倫訪中 中國學者：貿易是幌子 目的希望中國不要減持美債

延伸閱讀

雷蒙多訪亞：擴大投資半導體 為亞太製造機會

雷蒙多訪亞：擴大投資半導體 為亞太製造機會
雷蒙多：中國電動車可能終會進入美國 前提是…

雷蒙多：中國電動車可能終會進入美國 前提是…
美出招 降低半導體鏈集中度

美出招 降低半導體鏈集中度
美商務部長雷蒙多定目標 要助菲律賓半導體廠增加一倍

美商務部長雷蒙多定目標 要助菲律賓半導體廠增加一倍

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」