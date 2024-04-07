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中國金價為何頻創新高？

記者林茂仁／即時報導
金價近期節節升高，中國民眾投資黃金人數愈來愈多。（中通社）
金價近期節節升高，中國民眾投資黃金人數愈來愈多。（中通社）

3月以來，國際金價上漲幅度超過14%，在此帶動下，目前中國國內多個零售品牌金飾每公克售價已突破人民幣700元，頻創歷史新高，市場分析人士認為，今年以來，在聯準會貨幣政策確定轉向的背景下，疊加近期地緣政治衝突激化，以及全球多國央行對黃金的持續需求，多因素共同推動了國際金價的強勁上漲。

中媒經濟日報報導，中信建投期貨貴金屬首席研究員王彥青表示，本輪黃金快速上漲的行情始於3月初，尚時美國ISM製造業PMI出爐，資料大幅不及預期，隨後聯準會理事沃勒提到未來將減持MBS同時增持國債，引起市場對聯準會將變相進行貨幣寬鬆的預期，推動黃金價格向上突破。隨後，美國失業率走高、PCE物價指數如預期下行、零售銷售增長不及預期等經濟資料發佈，都在驗證美國經濟韌性消退的事實。這一定程度上加強了市場對於美國聯準會6月降息的預期，也給金價帶來利多支撐。

大有期貨貴金屬研究員段恩典分析，短期內國際金價快速上漲主要源於降息預期和避險需求。借鑒歷年走勢，在美國聯準會降息開啟前，市場存在炒作降息預期的行情。持續較高的利率讓美國經濟承壓，在通膨已得到一定控制的情況下，市場認為美國聯準會沒有必要維持如此高的政策利率水平，降息預期十分強烈。同時，類似於美國銀行業爆雷等金融風險時有發生，避險需求也是推動行情的重要力量。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，以美元計價的國際金價持續攀升有三方面原因：一是當前正處於聯準會降息的預期升溫階段，黃金需求增加是正常的市場反應；二是年初以來多國央行仍在繼續增持黃金，地緣政治風險的上升及全球貿易環境的高不確定性，讓各國央行更加重視黃金儲備，資料顯示，近兩年各國央行增持黃金帶來的需求已占市場總體需求的25%左右；三是今年春節以來，中國國內民眾購金熱情高漲，除了季節性消費需求釋放外，也與資本市場波動性加大、黃金投資屬性凸顯等因素有關。

世界黃金協會中國區CEO王立新認為，多國央行增持黃金的目的是實現儲備多樣化，改變美元獨大的構成，基於長期建設的需求，央行儲備的金融產品需要滿足安全性和流動性的雙重要求，加之黃金的價格和交易的透明化和標準化，央行會把黃金作為中央儲備的重要組成部分。

金價是否有繼續沖高的可能？市場人士普遍認為，目前，聯準會今年從加息週期轉為降息週期已被視為確定性事件，市場看漲黃金的意願較為強烈，同時在地緣避險等因素影響下，國際金價或將處於高位運行狀態。

段恩典表示，從維持本輪黃金價格運行的邏輯來看，國際金價整體向上的趨勢或將繼續維持，今年第2季調整幅度或有限。美國經濟存在週期性走弱可能，美債實際收益率難以維持在高位。另外，目前世界政治經濟形勢日趨複雜、地緣政治動盪加劇，特別是中東地區緊張局勢升級，石油等大宗商品價格明顯上漲，全球經濟環境面臨更多不確定性，這種情況下黃金作為避險資產將獲得持續關注。

王青指出，在聯準會降息落地前，國際金價不排除再創新高的可能，考慮到今年美歐通膨或將進一步回落，黃金的抗通膨屬性減弱，或對金價漲幅有一定抑制作用。若年中前後美國聯準會啟動降息，預期兌現效應下，國際金價上行勢頭也會放緩。

金價 聯準會 降息

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