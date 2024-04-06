中國商務部長明抵法國 盼緩和雙方貿易關係低谷

習近平據傳將在5月6日訪法。圖為去年4月7日，習近平在廣東省廣州市松園同法國總統馬克宏舉行非正式會晤。(新華社)

習近平 據傳將在5月6日訪法，中國商務部長王文濤在一個月前、明天將先行抵達法國，談論法中「前所未有的貿易緊張」。雙方貿易關係近年降至低谷，在電動車 、太陽能板、白蘭地、美妝等產業上都有摩擦。

儘管確切日期未被官方確認，但據傳中國國家主席習近平將於5月6、7日訪法，而為習近平出訪做準備的官方訪問，包括明天抵法、試圖解決法中兩國前所未有的貿易緊張關係的中國商務部長王文濤。

費加洛報（Le Figaro）表示，習近平計畫於5月6、7日出訪法國以慶祝建交60周年，雙邊準備工作持續進行，然而要克服的挑戰卻不少。知情產業人士向法媒透露，王文濤來訪相當重要。

自1990年代起，法國產業因中國市場開放而獲利，然而近年情況卻大不如前。除因中國成長放緩外，更因為中國當局看似越來越不願意對西方企業敞開市場大門。

一部分是由於中國在大多數產業與服務上都更傾向扶持自家企業；另一部分則是因為中國當局持續補助支持這些集團，好讓他們出口「中國製造」的產品。

法媒分析，巴黎和北京間的貿易關係「前所未有的緊張」。中國人無法容忍歐盟執委會的兩項調查，並將責任指向法國：一項是去年9月的中國電動車補貼調查，另一項則是3日啟動的太陽能板調查。

法國經濟財政部 長勒麥爾（Bruno Le Maire）昨天在與德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）、義大利工業部長烏索（Adolfo Urso）進行第3屆三方經濟會議前夕召開記者會指出，歐洲需要「向經濟敵手展現魄力，他們在21世紀是不會給我們任何好處的」，並表示「幸福的全球化已經告終」，現在是「敵對全球化」的時代。

作為報復，北京1月也對歐洲白蘭地酒品祭出反傾銷調查，目標就是法國品牌軒尼詩（Hennessy）、馬爹利（Martell）和人頭馬（Rémy Martin），他們全球銷量30%都在中國。一位法國官員指出，這項調查不僅是報復手段，也有助於中國白蘭地製造商成長。

中國有各種武器，法國美妝大廠每年出口中國金額高達20億歐元，2021年中國當局對西方美妝製造商祭出額外嚴謹的衛生法規，更要求訪視法國工廠。

一位知情產業人士透露，「這讓某些企業關係變得非常緊張，甚至使他們不再向中國出口最創新的產品，怕有產業間諜。有鑒於中國經濟與政治不穩，部分中型企業有意識的減少在中國的活動。」

王文濤7日訪法第一站將拜會汽車製造商雷諾（Renault）執行長暨歐洲汽車製造商協會（ACEA）主席梅奧（Luca de Meo），以及汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）。明晚中國代表團會與美妝產業人士用餐。

8日王文濤將與白蘭地產業人士，以及由法國巴黎銀行主席勒米爾（Jean Lemierre）和萊雅執行長安鞏（Jean-Paul Agon）主持的法中委員會（Comité France-Chine）會面。最後則是外貿部長里斯特（Franck Riester）和經濟財政部長勒麥爾。

經濟財政部向費加洛報表示，「沒有針對中國電動車的敵意，也希望在電池上推動合作。我們希望發展自身的太陽能板，中國人能理解」。

然而法媒指出，法中歧見明顯。產業人士分析，中國願意有限額出口電動車，並接受20%稅率，「但法國期待更多」。

也有人悲觀表示，法國人以為3次雙邊會面就能解決角力「是個幻想」，「中國氛圍已經不同，意識形態已經不是像西方生活方式開放，這被認為與中國價值相距甚遠。過去對西方奢侈品開放被視為中國消費自由的櫥窗，但今非昔比。」

中國似乎想透過王文濤的造訪讓法國說服歐盟減輕對中國產業調查的力度，不過產業人士坦言，「若中國當局以為法國奢侈品企業能向（法國總統）馬克宏說情，讓他忘記防護歐洲汽車業的企圖，那將是重大錯誤。」

官方人士告訴費加洛報，這次將不會為了救法國白蘭地而放棄對汽車產業與太陽能板的調查，「我們不會再犯過去的錯誤了」。