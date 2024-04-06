參觀西安「版本館」 馬英九：古籍證明釣魚台不屬琉球

前總統馬英九（左）6日下午在參觀中國版本館西安分館時，仔細觀看古籍，也重申對釣魚台列嶼的立場。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 在陝西省的訪問行程進入倒數，6日下午參觀了新建不久的中國「中國國家版本館西安分館」，他看到《使琉球錄》強調，這是研究釣魚台 的人一定要讀的，從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球。

在參觀途中，館方人員介紹《使琉球錄》，也就是明代冊封使陳侃在明朝嘉靖13年（西元1534年）到琉球冊封國王，歸來時在福建寫成的書。書中明確記載台灣之餘，還提到「九日，隱隱見一小山，乃小琉球也。十日，南風甚迅，舟行如飛，然順流而下，亦不甚動。過平嘉山，過釣魚嶼，通黃毛嶼，過赤嶼，目不暇接，一晝夜兼三日之路。夷舟帆小，不能及，相失在後。十一日夕，見古米山，乃屬琉球者，夷人鼓舞於舟，喜達於家」。

馬英九對此表示，這是我們研究釣魚台的人一定要讀的，從古籍裡證明了釣魚台不屬於琉球。他提到這樣的資料自己在英國牛津大學也看過，他呼籲館方要做好收藏功能、並建議一定要開放外界使用。

公開資料顯示，馬英九任內相當注重釣魚台主權的論述，2015年他曾投書媒體，強調釣魚台列嶼在西元1403年（明永樂元年）《順風相送》書中即有記載，清代文獻也多次提及，顯然我漁民經常使用且清廷早已有效統治，絕非日本 所稱「無主地」。馬英九也強調，釣魚台列嶼主權應已於1945年10月25日隨台灣歸還中華民國，並經《中日和約》確認。

台北故宮也在2013年推出「順風相送─院藏清代海洋史料特展」，將相關典籍呈現在大眾面前；至於外交部則曾在2011年與故宮合作舉辦「中華民國外交史料特展」，說明中華民國是清朝法統及國際人格的立即、直接繼承者，也重申自古擁有釣魚台主權。

事實上，《使琉球錄》這本書去年在中國也曾被熱議。中共總書記習近平2023年6月初視察位於北京的中國國家版本館總館時，工作人員同樣曾介紹明抄本《使琉球錄》，當時習近平表示「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」。

隨後日本沖繩縣知事玉城丹尼在去年7月初訪問中國，行前他強調決不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，成為輿論焦點。不過玉城丹尼就釣魚台列嶼的態度仍強調「沿襲日本政府的方針」，中國官方在那期間也並沒有透過公開發言打出「琉球牌」，也沒有支持「琉球地位未定論」的表述。