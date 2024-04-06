不甩菲控訴南海騷擾漁船 中海警：將依法常態維權執法

菲律賓海岸防衛隊指控，中國海警4日在南海鱟藤礁（Rozul Reef）周邊海域騷擾菲漁船，中國海警回應稱，菲方船隻「非法」在中國鱟藤礁鄰近海域活動。（取自Jay Tarriela的X平台）

中菲南海緊張關係加劇，菲律賓海岸防衛隊再度指控，中國海警4日在菲律賓專屬經濟區內的南海鱟藤礁（Rozul Reef）周邊海域，騷擾菲律賓漁船。中國海警回應稱，菲方船隻「非法」在中國鱟藤礁鄰近海域活動，依法依規處置，現場操作專業規範，並表示「將依法在中國管轄海域常態維權執法，堅決維護領土主權和海洋權益」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔列拉6日稍早在社交媒體X平台發文表示，中國海警4日在南海鱟藤礁周邊海域假裝動員使用水砲，威脅菲律賓的漁民。而鱟藤礁位處菲律賓專屬經濟區內，距離巴拉望約128海里。

塔列拉痛斥中方的舉動意圖剝奪菲律賓人取得專屬經濟區內資源的權利，「這種侵略行為源自於中國的貪婪和毫無根據的宣稱這些水域屬於他們，基於其假想的虛線。」

據中國海警微博 6日晚間消息，中國海警局新聞發言人甘羽回應表示，4月4日，菲方組織多艘船隻「非法」在中國南沙群島鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警依法依規處置，現場操作專業規範。

甘羽稱，中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權，菲公務船打著所謂「護漁」幌子非法侵權挑釁，組織媒體蓄意煽炒誤導，持續破壞南海穩定，「我們正告菲方，任何侵權伎倆都是徒勞無功。」

甘羽強調，中國海警將依法在中國管轄海域常態維權執法，堅決維護領土主權和海洋權益。

在中菲南海摩擦升溫之際，美國、澳洲 、菲律賓、日本宣布七日將在南海舉行聯合演習，是四國首次聯合軍演，以示對印太地區自由和開放的支持。

路透報導，菲律賓國防部 表示，有關演習包括在南海馬尼拉的專屬經濟區內進行通訊活動和警戒演習，以加強這些國家武裝部隊的理論、戰術、技術和程序的互通能力。