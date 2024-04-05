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中國禁止清明祭悼李克強 合肥故居戒備森嚴

中央社台北5日電
3日開始，李克強故居周圍至少有50名警察和便衣不分日夜戒備。多名網友表示，警察多到照片都不敢拍。(截取自X平台@李老師不是你老師)
3日開始，李克強故居周圍至少有50名警察和便衣不分日夜戒備。多名網友表示，警察多到照片都不敢拍。(截取自X平台@李老師不是你老師)

社群訊息顯示，中國在清明連假期間加強維穩，禁止民眾祭悼已故總理李克強。安徽合肥的李克強故居周圍布滿警察與便衣，外送平台一度被禁止下單向故居送花，民眾也被勸阻買花。

中國當局還在網路全面封殺所有在清明悼念李克強的訊息。微博、微信搜尋「李克強」，置頂的都是李克強去年10月27日去世的官方消息，完全沒有即時訊息。

維權網報導，清明節這個悼念逝者的日子，在當下中共統治的中國，卻像「六四」一樣成為敏感日、維穩日；悼念李克強也成為今年清明節的維穩目標。

據報導，網傳安徽省宿州汴河大橋上，每隔10公尺設置一名警察站崗，防止市民在清明期間悼念李克強。李克強去年過世後，汴河大橋堆滿民眾自發悼念的花束。

位於合肥紅星路80號的李克強故居，清明連假期間戒備森嚴，整條街上到處是警察和便衣；還有異議人士被國保提前警告，不准在清明期間祭悼李克強。

據X平台「李老師不是你老師」發布，3日開始，李克強故居周圍至少有50名警察和便衣不分日夜戒備。多名網友表示，警察多到照片都不敢拍。

網路截圖顯示，外送平台美團無法下單向合肥紅星路李克強故居送花，該區域無法提供配送服務。

今天，紅星路除了到處都是警察和便衣，附近花店的老闆和門口志工會勸阻買花的人打消念頭。

據發布，美團顯示今天已經可以往合肥李克強故居訂花了，但是下單後，店家會接到警方電話，要求提供花店位置以及下單人的訊息。所以店家會致電顧客，希望可以更換派送位址。

2023年10月27日，李克強因心臟病發在上海病逝，享壽68歲。其後，中國多地出現民眾大規模自發悼念活動，當時中共採取勸離未強力阻撓。

李克強 中共 微信

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