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德總理本月訪中國 「去風險」戰略下仍有多家德企CEO同行

記者陳宥菘／即時報導
路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行。圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月在北京會見德國總理蕭茲（左）。（路透）
路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行。圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月在北京會見德國總理蕭茲（左）。（路透）

路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國，並率領商界代表團隨行，其中包含汽車製造商BMW、賓士的高層都將一同訪陸。報導指出，即使德國政府推動「去風險」，德企CEO們仍然願意加入蕭茲的訪陸行，

德媒法蘭克福匯報（Faz）2月曾率先報導，德國總理蕭茲將在4月15至16日訪中國。這將是他繼2022年11月後再度訪陸，當時他會見了中國國家主席習近平。這也會是德國去年7月中發布「中國戰略報告」，提出「去風險」和降低對中國依賴的總體目標以來，蕭茲首度訪陸。

蕭茲與習近平去年11月初曾進行視訊會議，習近平說，希望德國敦促歐盟遵守市場公平原則，與中方一道，維護市場公平競爭與自由貿易，維繫全球產業與供應鏈穩定。兩人都同意，中德關係正從多方面改善。雙方還就以哈衝突、俄烏戰爭展開討論。

路透報導，西門子公司（Siemens）表示，該公司執行長、德國經濟亞太委員會主席博樂仁將加入下周末的訪華行程。熟悉情況的消息人士透露，賓士執行長康林松也確認參與行程。另外，BMW董事長齊普策和德國製藥化工集團拜耳（Bayer）執行長安德森也將同行。

報導指出，即使德國政府推動所謂對華「去風險」，德企的CEO們仍然願意加入蕭茲的訪華團，此次的名單更凸顯了中國作為德國最大貿易夥伴的地位。對德國工業來說，中國仍然極為重要，尤其是汽車製造商，因為他們與中國合作夥伴在中國這個全球最大的汽車市場中經營多家合資品牌。

德國總理在進行重大外訪時通常都會有高級商務代表團隨行，報導稱，隨行企業主管的名單並不是最終版本，隨著行程最終確定，可能有更多的人加入。

德國 蕭茲 習近平

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