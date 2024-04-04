中美商貿工作組第一次副部長級會議 王受文關切美泛化國安

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。 (取材自新華網)

據中國商務部 網站，應美方邀請，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。雙方圍繞落實兩國元首舊金山 會晤和近期通話達成的重要共識，就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行了客觀理性、專業務實的溝通。

王受文表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向。近期兩國元首通話，指示雙方工作團隊推動商務等領域磋商機制。中美經貿關係應該是兩國關係的穩定力量。中方願與美方共同努力，積極落實兩國元首共識，透過中美商貿工作小組加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國企業進行貿易投資 合作營造良好的環境。

王受文重點關注美對華加徵301關稅及相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。

雙方同意，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，就企業關注問題進行討論；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國—加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強就產業界關注的具體標準問題進行討論；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制資訊交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。

而應中方邀請，拉戈副部長將於2024年下半年率團訪華，與中國人共同主持中美商貿工作小組第二次副部長級會議。

訊息稱，在美期間，王受文也與美白宮國家經濟委員會、財政部、國土安全部、商務部對口官員會見會談，並與美工商界代表和智庫學者進行了廣泛的交流。