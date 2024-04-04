我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

中美商貿工作組第一次副部長級會議 王受文關切美泛化國安

記者黃國樑／即時報導
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。 (取材自新華網)
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。 (取材自新華網)

據中國商務部網站，應美方邀請，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行了客觀理性、專業務實的溝通。

王受文表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向。近期兩國元首通話，指示雙方工作團隊推動商務等領域磋商機制。中美經貿關係應該是兩國關係的穩定力量。中方願與美方共同努力，積極落實兩國元首共識，透過中美商貿工作小組加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國企業進行貿易投資合作營造良好的環境。

王受文重點關注美對華加徵301關稅及相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。

雙方同意，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，就企業關注問題進行討論；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國—加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強就產業界關注的具體標準問題進行討論；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制資訊交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。

而應中方邀請，拉戈副部長將於2024年下半年率團訪華，與中國人共同主持中美商貿工作小組第二次副部長級會議。

訊息稱，在美期間，王受文也與美白宮國家經濟委員會、財政部、國土安全部、商務部對口官員會見會談，並與美工商界代表和智庫學者進行了廣泛的交流。

商務部 投資 舊金山

上一則

香港清明祭品上漲兩成 金銀衣紙縮水

延伸閱讀

首度聽取國防簡報 賴清德：和平四大支柱基礎守護國安

首度聽取國防簡報 賴清德：和平四大支柱基礎守護國安
黑白集／國安罩色戒疑雲 台灣民眾睡不好

黑白集／國安罩色戒疑雲 台灣民眾睡不好
為中法元首會晤鋪路？ 法外長4月1日訪中見王毅

為中法元首會晤鋪路？ 法外長4月1日訪中見王毅
23條收緊涉國安獲釋門檻 二代美國隊長未減刑

23條收緊涉國安獲釋門檻 二代美國隊長未減刑

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食