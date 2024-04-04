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葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

中國新聞組／北京5日電
（央視截圖）
（央視截圖）

被指是「吃貨」的美國財政部葉倫抵達廣州，展開為期6天的訪華行程。葉倫於廣州的第一頓飯，是光顧地道粵菜老字號陶陶居。據央視記者的觀察，大口吃飯的葉倫「筷子用得不錯」。

據了解，「陶陶居」創始於清光緒六年（1880年），是廣州享有盛名的茶樓之一。曾是各方文人雅士、名人商賈聚首之地，清代康有為親筆題字「陶陶居」，寓意來此品茗樂也陶陶。

央視「玉淵潭天」在微博表示，來中國前，葉倫在接受採訪時提到，和世界各地的人們接觸是她工作的一個關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。

玉淵潭天注意到葉倫筷子用得不錯。但作為美國官員，葉倫要了解中國的不能光是食物，只有更加了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀、中美關係觀。

葉倫在陶陶居吃飯的視頻曝出後，不少中國網民留言「又要接見一大票親美人士」、「人家是來套信息的，怎麽可能了解我國文化」、「我認識的美國人都會用筷子啊」，也有人調侃她來的時間逢清明節，是「老太太來祭祖」，但也有網友批她「肯定白跑一趟」，稱消費公款吃高檔餐廳在中國違反公務員規定。

紅星新聞報導，去年7月7日，葉倫訪中一落地就到北京一家雲南菜館吃飯，店員表示，葉倫一行人點了一大桌雲南家常菜，她很愛菌子，「見手青」就點了四份。在回到美國後，葉倫表示，他們一行人都非常喜歡那一頓雲南菜。

葉倫 財政部 微博

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