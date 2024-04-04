蔡崇信坦言 阿里巴巴已落後

阿里巴巴董事長蔡崇信。圖／聯合報系資料照片

中國網科巨頭阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪談中坦承，阿里內部反省過去數年表現，「阿里巴巴落後了，因為我們忘了誰是真正客戶。我們的客戶是平台上購物的用戶，我們沒有給予他們最好的用戶體驗。」而這某種程度「砸了自己的腳」。

挪威主權財富基金是阿里巴巴主要股東之一，至去（2023）年底持股價值達35億美元。

為了應對上述缺點，蔡崇信表示，作為重組的一部分，阿里找來了新CEO 吳泳銘。「我是董事長，CEO（指吳泳銘）比我小12歲。他非常以用戶為中心，專注於產品、界面和用戶體驗。這對我們來說是最重要的。」

蔡崇信表示，遇到疫情，加上競爭，還有監管審查等因素結合，導致過去3年阿里士氣一直不好，但他也強調，「最重要是員工正在尋找方向」，如果能清楚傳達方向，士氣便能恢復。

談及監管壓力，蔡崇信說監管壓力並未增加，反而認為監管框架現在更加清晰。「我們知道界限是什麼，如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。」

中國近年經濟不如以往旺盛，蔡崇信稱，目前中國GDP占全球經濟約31%，消費只占全球14%，儲蓄率仍非常高，顯然消費比率仍有提升空間。他說，目前有兩大因素影響中國民眾消費意願：一方面房地產低迷，令民眾覺得自己不富有，帶來節儉效應；另一方面年輕人擔心自己能否獲得穩定工作，他以阿里為例，近數季停止招聘、雇員人數下跌。

不過，蔡崇信認為中國未來仍是世界製造業強國，即使人口相對下跌，但人口總量依然龐大。中國有8億既勤奮又受教育的勞動者，部分公司將供應鏈轉至越南或墨西哥，但這些地方的人口、面積都不如中國，不能取代中國的世界製造中心地位。

談到AI 大模型，蔡崇信坦言，中國目前落後像OpenAI ChatGPT等美國頂級大型語言模型（LLM）約兩年。「中國或較長時期維持落後處境，因其他人都跑得很快。」

對於發展AI算力的關鍵晶片 ，蔡崇信表示，美國收緊晶片和相關技術出口會影響雲計算、高階運算業務，並在中短期持續產生影響，但從長遠來看，在輝達（Nvidia）晶片禁售下，中國將可以自己製造這些高階GPU（圖像處理器）。

蔡崇信說，阿里在上述挑戰做了些努力，但也從其他公司那裡採購晶片。晶片短缺是一個大問題，這是每個人都在努力解決的問題。短期內，中國企業晶片存貨可支持AI大模型在未來18個月的訓練需要。