抖音支付：補齊線下收單業務許可 用於生活服務等交易

抖音支付表示，補齊線下收單業務許可後，將用於生活服務等線下交易場景。(路透)

抖音 持續擴大業務範圍。3日，上市公司海聯金匯發佈公告稱，擬將全資三級子公司連動優勢電子商務有限公司轉讓給天津同融電子商務有限公司，交易價格為基準轉讓對價人民幣7.5億元，加上交割日淨資產。上述交易需獲得中國央行 批准，抖音支付將補齊銀行卡收單業務許可。相關負責人稱，此交易是為支援生活服務等線下交易場景，為抖音體系內的用戶和商家提供更便利的支付、服務體驗。

據第一財經指出，公告指出，天津同融同時持有抖音支付的牌照主體武漢合眾易寶公司100%股權，本次交易完成後，連動商務將被合眾易寶合併。「上述交易與合併均需獲得中國央行的批准。」

若此交易完成，表示繼2020年透過控股合眾易寶（抖音支付牌照主體）拿下網路支付業務許可之後，抖音支付將補齊銀行卡收單業務許可。抖音支付相關負責人表示，這筆交易是為了支援生活服務等離線交易場景，為抖音體系內的用戶和商家提供更便利的支付、服務體驗。

證券 時報指出，截至2023年12月31日，連動商務淨資產為6.49億元，若以此計算，交易總價近14億元。公告稱，此交易有利於海聯金彙聚焦智慧製造主業。

另，北京商報指出，銀行卡收單業務，指透過銷售點（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。最常見的形式是線下門市POS機刷卡收單，或是QR Code掃碼收單。目前市面上主要的支付機構，均同時具備網路支付及銀行卡收單業務許可。

而作為抖音支付的牌照主體，此前合眾易寶僅擁有網路支付業務許可。人民銀行官網資訊顯示，連動商務成立於2011年，取得央行第二批核發的「支付業務許可證」，可在全國從事銀行卡收單、網路支付、行動電話支付業務。

合眾易寶相關負責人先前表示，可預期的是，「條例」強化對非銀行支付行業的全鏈條、全周期監管，有利於發揮法律對行業固根本、穩預期、利長遠的保障作用，為支付產業高品質發展賦能添力、保駕護航。

負責人再稱，將提升服務實體經濟和小微企業的能力，更好滿足抖音集團用戶和商家的支付結算需求。同時，強化依法合規、審慎經營意識及能力，遵守機構管理、備付金管理、業務管理、風險監測防範等監理要求，保障支付交易資料及資金安全，實際維護金融消費者合法權益。

他還表示，將承擔起打詐反賭風險防控主體責任，嚴防支付平台被用來從事違法犯罪活動。秉持合作共贏、包容開放原則，與銀行業金融機構、清算機構及其他非銀行支付機構加強合作，促進互利共贏和產業良性競爭。