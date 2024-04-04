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穩外資投資信心？滬深交易所首赴美辦上市公司推廣活動

記者謝守真／即時報導

中國經濟目前面臨內需不振、投資低迷還有失業率偏高等多種因素，這也使得不少外資陸續流出中國。在此情形下，上交所公告，中國滬深兩大交易所近日一同前往紐約舉行「投資中國新視野－A股上市公司推薦活動」推廣A股公司。

據上海交易所微信公眾號3日晚消息，上交所公告指出，本次活動由上海證券交易所和深圳證券交易所共同主辦，11家來自消費、醫藥、金融、製造和科技等行業領域的優質滬深交易所上市公司高層赴美，面向美國投資機構宣介公司發展成果，積極展現投資價值。本場推介活動得到美國投資者的正面回應，超50家美國金融機構的近百位投資者註冊與會。

公告提到，本次Ａ股推薦活動以上市公司為推廣重點，滬深交易所安排上市公司代表分別圍繞「投資高品質公司，掌握中國未來發展機會」及「促進創新發展，提昇品質回報」兩大主題進行交流探討，分享其對產業發展、國際化發展與企業價值提升等面向的觀點。

公告還表示，會後，上市公司代表也與美國投資者展開一對一交流，介紹公司發展策略、公司治理情況等，並就投資者關心的問題予以解答。

此外，上交所稱，本次活動是2020年以來上交所首次在美國舉辦推薦活動，同時，也是滬深交易所首次在美國聯合舉辦上市公司推廣活動，旨在充分展示中國經濟發展活力與強勁動力，彰顯中國資本市場進一步深化開放的決心。

下一步，公告說，上交所將在中國證監會的指導下，繼續加強與國際投資者的溝通交流，積極推薦上交所市場與優質滬市公司，推動提升外資投資信心，吸引更多境外長期資金，推進資本市場高品質開放。

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