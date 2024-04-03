記者手記／馬英九訪中接待高規格 特勤中心隨扈略減

前總統馬英九此行到中國，三位國台辦副主任都將亮相陪同，廣東段是潘賢掌，陝西段是仇開明，吳璽將會出現在北京段。圖為馬英九一行人參觀國父孫中山先生故居。（記者廖士鋒／攝影）

又逢清明時節，台灣前總統馬英九 到訪中國，再度受到高規格禮遇，是不爭的事實。除了下飛機後的行程一路有警車開道，中國國台辦主任宋濤第一天就開始會見與作陪，中共 官方重視程度，規格甚至已經可說是超越去年那趟首訪。

事實上，馬英九雖然1日抵達深圳是由國台辦副主任潘賢掌接機，但宋濤前一天就已經抵達深圳，也在馬英九抵達當晚與他會見，並舉行晚宴。第二天一同參觀比亞迪之後，宋濤還先送馬英九車隊離開，才自行乘車轉向他處。整個在廣東的期間，國台辦副主任潘賢掌也都在接待與陪同，最後3日傍晚於白雲機場送機。

在廣東期間，由於警車開道，不僅大大減少了繞行整個廣州灣帶來的交通不便，一些所經城市的黨政領導人也抓緊時間，在每日午餐、晚餐宴請馬英九一行。至於當地最高官員、「副國級」的中共政治局委員、廣東省委書記黃坤明，則在2日晚間於廣州白天鵝賓館與馬英九會見，當晚還有遊覽珠江的行程，但對媒體相當隱密沒有公開。

細細數來，僅是在馬英九待了50個小時的廣東省，有公開的行程裡，中共副部級以上幹部與其見面的就超過6位，分別是廣東省委書記黃坤明、國台辦主任宋濤、國台辦副主任潘賢掌、廣東省委常委兼宣傳部部長陳建文、廣東省委常委兼統戰部部長王瑞軍、廣東省副省長林濤等人，至於馬英九在廣州市、深圳市的未公開餐敘，若有這兩座副省級城市一二把手接待，則人數還將增加。

不少景點的參訪後，館方都備有一定的休憩空間，配置沙發與茶水，例如在馬英九和潘賢掌等人參訪黃埔軍校時，就先有服務人員在這樣的空間預做準備，但官員提醒記者這個場合無法採訪。

進入陝西省後，由另一位國台辦副主任仇開明3日晚間在咸陽機場接機，可以推測陝西省行程潘賢掌已「卸任」，改由仇開明負責主要陪同的工作。至於最新發布的國台辦副主任吳璽，消息人士則已指出她將在行程的北京段亮相。這一安排也延續去年「副主任輪流陪同」的模式。

目前已確定中共陝西省委書記趙一德將於4日會見馬英九一行，4日上午還先將先舉行祭黃帝陵大典，這場儀式去年有眾多中國高官參加，包含中國全國人大常委會副委員長肖捷、全國政協副主席朱永新、陝西省委書記趙一德、陝西省長趙剛、中共統戰部副部長兼國僑辦主任陳旭、海協會會長張志軍、陝西省政協主席徐新榮等人，這些官員都是副部級以上幹部。今年中方出席官員，應不會低於去年。

至於4月7日轉至北京，無疑就是行程重中之重了，屆時中國出面接待的高級幹部必不會少，除了具有中共政治局委員身分的北京市委書記尹力很可能也會循例接待外，是否舉行「馬習二會」更被寄予高度期待。

不過，儘管此行馬英九在中國受到眾多高階官員接待、地方省委警衛局更是動員眾多人力協助維安，但是台方的國安局特勤中心隨扈，今年陪同馬英九訪中的人數，卻是有所減少。

馬英九卸任總統未滿八年，他此行在中國的維安，仍是由國安局特勤中心負責。據本報記者掌握，相較於去年訪陸時的6名隨扈，今年訪陸形成馬英九的隨扈確定「略有減少」，至於具體人數，記者目測約為4到5名左右。

事實上去年馬英九訪中時不僅6名隨扈陪同，公開資料還顯示中國方面僅接受隨扈攜帶手槍3把、子彈90發，防彈背心3件，防彈公事包2個，反監聽設備則不同意訪團配備前往。今年是否有新的變化，仍不得而知。不過現場幾天觀察起來，兩岸特勤人員之間分工默契明顯，並沒有發現任何不順暢的情況。