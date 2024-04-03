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道指連跌3日 史指本周首度收漲

馬習有望二會 蘇起：只要強調和平穩定對兩岸就是加分

記者陳宥菘／台北即時報導
針對馬習可能二會，前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起3日表示，馬見習時只要強調兩岸的和平穩定，對兩岸就是加分。（記者陳宥菘／攝影）
針對馬習可能二會，前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起3日表示，馬見習時只要強調兩岸的和平穩定，對兩岸就是加分。（記者陳宥菘／攝影）

中華民國前總統馬英九1日起訪問中國大陸，並可望在8日與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起3日晚間在台北一場活動後受訪時表示，「九二共識」就是兩岸關係的定海神針，馬見習時毋需有更進一步表述，「只要強調兩岸的和平穩定，對兩岸就是加分。」

台北企業經理協進會、上海商業儲蓄銀行文教基金會3日晚間舉辦讀書會，邀請國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起導讀其新書「美中對抗下的台灣選擇」，蘇起在會後接受本報採訪時，作出上述表示。

蘇起指出，對大陸而言，馬英九此訪有兩大意義。在兩岸關係層面，大陸藉此將台灣內部「台獨」與「非獨」的聲音作出區隔，馬英九代表「非獨」的聲音，陸方向他們傳遞「不會被犧牲」的訊號，同時，陸方針對「台獨」的聲音也會繼續施壓，「不是針對整個台灣，而是針對『獨』的人」。

蘇起表示，美中關係層面上，美國總統拜登正面臨內部選情低迷，外部還有烏俄戰爭、加薩衝突，同時北韓動作也多，陸方能藉著馬英九的訪問，傳遞對台「和平」的態度，告訴美方「台海這塊不會有事」。他說，「這也等於給拜登一個人情，讓他能夠安心。」

馬英九訪陸首日會見了國台辦主任宋濤，並提到「九二共識」與「反台獨」，對於接下來可能的馬習二會上，馬英九有無可能有進一步的論述，例如提到「一中各表」？蘇起表示，「九二共識就是定海神針」，能與民進黨主張的「互不隸屬」作出區隔，毋需再特別提「一中各表」。

蘇起認為，馬英九的表述只要與去年訪陸時一樣就可以，「只要強調兩岸的和平穩定，對兩岸就是加分。」

中美元首周二晚間通話，習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線；拜登則重申一中政策，並強調台海和平穩定的重要性，這通電話是否對即將在520上任的賴清德政府帶來壓力？蘇起認為，這通電話一定程度傳遞給賴政府「台灣不能自己惹事出來」的訊息，尤其拜登面對內外壓力，已禁不起國際上另外一波風浪，「相信（AIT主席）羅森伯格私下一定也是傳遞這樣的訊息」。

蘇起並喊話賴政府，一定要「多一點務實，少一點台獨」，「要他（賴清德）完全沒有台獨不可能，但要大量減少，務實要大量增加。」

馬英九 拜登 賴清德

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