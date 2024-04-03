花蓮強震中國媒體大篇幅追蹤 央視新聞聯播報導

台灣花蓮4月3日上午發生規模7.2級地震，目前餘震不斷，救災人員漏夜進入天王星大樓搜救受困民眾。 香港中通社圖片

花蓮今早強震，中國媒體大幅報導，央視新聞聯播晚間也以逾1分鐘的長度作報導。其中前半部報導全台災情，後半部則強調地震 波及中國時「多地學校對學生進行了有序疏散」，以及鐵路單位迅速反應停運部分列車等。

花蓮今早7時58分發生芮氏規模7.2的全台有感強震後，中國地震台網第一時間也發布相關訊息，隨後中國大小媒體迅速跟進，且跟隨台灣媒體的腳步即時更新災情，同時也不斷取用台灣網路熱傳的地震畫面作為報導素材。而部分中國網路自媒體工作者更利用這些畫面作解讀，試圖藉此衝流量。

同時，部分如百度 等中國網路平台，更以重大新聞時使用的「時間線」方式，隨著時間演進即時更新並詳列花蓮強震的死傷、受困人數、停電戶數等災情，讓不少中國網友得以追蹤。

進入晚間7時，央視新聞聯播將中國國家主席習近平與美國總統拜登 （Joe Biden）通話排為第2條消息。花蓮強震則排為第9條，全長1分07秒，內容首先引用「當地消防部門」（內政部消防署）數據，指地震已造成10人死亡，900多人受傷，目前仍有56人被困，救援仍在進行。

央視新聞聯播接著指稱，地震「導致多處房屋倒塌或傾斜，部分隧道坍塌、道路損壞，部分鐵路、公路交通受影響，地震還一度造成約30萬用戶斷電」。

報導後半部則說，受花蓮地震影響，福建、廣東、浙江、江蘇等地震感明顯，「多地學校對學生進行了有序疏散」。「鐵路部門迅速啟動應急預案，對部分鐵路線路采取臨時停運或限速運行等措施，今天下午，部分受影響的鐵路線路恢復運行」。

報導最後則引用國台辦發言人上午的表態，指「大陸有關方面對台灣地震高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助」。