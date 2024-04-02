花蓮7.2強震 中國專家分析「逆衝型地震」

台灣花蓮震度最大，位於軒轅路的房屋整棟傾斜。（記者王思慧／攝影）

花蓮今上午7時58分發生規模7.2大地震 ，全台有感，中國福建、廣東等多地也震感強烈，對於「0403花蓮大地震」，據陸媒《中新網》報導引述中國國家自然災害防治研究院首任院長、中國地質大學(北京)教授徐錫偉分析，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯衝帶上的一次地震，同時，本次地震為「逆衝型地震」，在台灣地區東海岸花蓮附近可能會有海嘯發生，但「估計海嘯的幅度不會很大」。

徐錫偉在接受陸媒採訪時說，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯衝帶上的一次地震。發震區位於菲律賓海板塊向北西斜向俯衝地帶，由於菲律賓海板塊的斜向俯衝在台灣地區及其東部海域除俯衝帶外，還發育了左旋走滑的縱谷斷裂（陸地）及其以西的近南北向逆斷層系。

徐錫偉表示，這個位置發生地震的特徵是：板塊間碰撞俯衝導致地殼強烈縮短和斜向剪切變形，高震級地震頻繁。

另對於地震發生後，中國自然資源部海嘯預警中心接連發布海嘯Ⅱ級警報（橘色）、海嘯Ⅰ級警報（紅色）。徐錫偉認為，本次地震為逆衝型地震，在台灣地區東海岸花蓮附近可能會有海嘯發生，但估計海嘯的幅度不會很大。

值得注意的是，由於地震發生，中國福建、廣東、江西等多地也震感明顯，上述地區的鐵路也啟動緊急應變或臨時封鎖。其中，據中國鐵路南昌局集團通報，南鐵已啟動應急處置一級響應，封鎖福建省內和江西部分鐵路線路，第一時間扣停運行的客貨列車，採取多種方式 對鐵路線、橋樑、隧道及號誌設備等進行安全檢查。

廣州鐵路也稱，為確保列車及旅客安全，對甬廣高鐵汕尾以東（汕汕高鐵）等路線臨時封鎖，調整運行區段。深圳鐵路也稱，截至3日9:30分，深圳北站、深圳站前往杭深線汕尾、潮汕、廈門等方向的動車組列車全部晚點，部分列車停運。