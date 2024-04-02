我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這10個國家公園污染最嚴重 其中5個在加州

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

港股停牌潮 逾60家3月底未公告去年財報 宣布停牌

記者謝守真／即時報導

由於多家港股未能準時於3月底前公告2023年財報，2日在港股4月首個交易日罕見迎來一波「停牌潮」。其中，包括3月28日晚未能如期公布業績的中國大型房企碧桂園，還有其他仍在交易的中國房企如融信中國、上坤地產、當代置業、億達中國等多家中國地產商宣布停牌。

綜合中國證券報、銀柿財經指出，碧桂園於2日早間公告稱，公司股票於上午9時起於聯交所暫停買賣，以待刊發2023年度業績。值得注意的是，停牌前碧桂園的股價已下跌至每股0.485港元。

而從港交所上市規例來看，以去年12月底為年結的公司，必須在今年3月31日或之前公布業績，否則將面臨暫停買賣。而由於碧桂園已在3月28日發出公告指，預告無法如期公開業績可能面臨停牌的消息，因此本日市場對於其停牌舉動並不感意外。

而碧桂園在3月28日公告中稱，由於行業持續波動，其面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多訊息以作出合適的會計估計及判斷；同時，由於公司的債務重組工作仍在進行，鑑於專案數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料，以謹慎評估集團現時及未來的財務資源與財務義務。因此，預計需要更長時間以財報的編制工作，業績無法按港交所相關規定於2024年3月31日前刊發。

不過碧桂園表示，儘管有上述情況，但董事會及公司管理層正致力於繼續積極與債權人洽談有關債務重組問題，同時將繼續與核數師羅兵咸永道會計師事務所緊密合作，盡快公布相關報告，並稱停牌不會對公司的營運產生實質影響。

與此同時，不只碧桂園，截至目前，融信中國、當代置業、恆達集團控股、德信中國、億達中國、上坤地產、正商實業、金奧國際、天安等十多家房企均因未如期公告而停牌。若計及長期停牌公司，過去一個月有接近100家香港上市公司公告須延期發布業績。

中指研究院企業研究總監劉水表示，房企目前要抓住政策契機積極融資，可從存量與增量兩方面「節流開源」。在存量債務方面，房企可利用現有政策做好債務接續，進行合理展期，以優化債務結構。在爭取融資增量上，企業應掌握最新政策，盤活經營性資產，拓展融資管道，進而增厚安全墊。

碧桂園 融資 香港

上一則

中國足壇貪腐逾20俱樂部未曝光 中媒促嚴懲

延伸閱讀

財報「難產」碧桂園股票2日起暫停交易

財報「難產」碧桂園股票2日起暫停交易
中百強房企Q1銷售劇減 3月創5年最低 百城二手房均價連跌23月

中百強房企Q1銷售劇減 3月創5年最低 百城二手房均價連跌23月
百城二手房均價連23月下跌 世銀：中國經濟減速拖累東亞

百城二手房均價連23月下跌 世銀：中國經濟減速拖累東亞
中國房市3月傳統旺季沒起色 百大房企業績5年最低

中國房市3月傳統旺季沒起色 百大房企業績5年最低

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消

超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消