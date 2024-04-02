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財報「難產」碧桂園股票2日起暫停交易

中國新聞組／即時報導
中國大型地產商碧桂園因無法如期完成財報編製，其在香港上市的股票自4月2日起暫停交易。（路透）
中國大型地產商碧桂園因無法如期完成財報編製，其在香港上市的股票自4月2日起暫停交易。（路透）

中國大型地產商碧桂園因無法在3月31日的期限前發布2023年財報，公告公司股份4月2日9時起暫停交易。碧桂園股票在香港交易所上市。碧桂園董事會稱，停牌不會對公司經營產生實質影響，其在中國境內「保交樓」工作及境外債務重組工作也將有序推進。

據北京商報報導，同日還有包括融信中國、上坤地產、當代置業、億達中國等多家中國地產商宣布停牌，顯示中國當前房市景氣依舊嚴峻。

碧桂園已於3月28日晚間預告，將無法按期刊發2023年年報。停牌前碧桂園股價已跌至每股港幣0.485元。

碧桂園表示，由於行業持續波動，其面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多信息以作出合適的會計估計及判斷；同時，由於公司的債務重組工作仍在進行，鑒於項目數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料，以謹慎評估集團現時及未來的財務資源與財務義務。

因此，公司預計需要更長時間以完成財報編製工作，2023年年度業績報告無法按港交所相關規定於2024年3月31日前刊發。

據上海第一財經報導，億翰智庫研究中心總經理于小雨表示，自房地產行業進入深度調整期以來，中國已有多家房企遭遇流動性困難，目前已有約40家上市企業出現延期發布年報的情況。碧桂園延遲發布2023年度業績報告，早在市場預期之中。

不過，于小雨也認為，停牌對碧桂園「保交付」、生產運營及債務重組等工作沒有實質影響。

碧桂園 香港 房地產

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