遭美貿易壁壘報告點名 中商務部：堅決反對

針對美國貿易代表戴琪上周發布的「2024年對外貿易壁壘國家貿易評估報告」將中國列為首要關注國家，中國商務部2日表示堅決反對，更反批美方多項「美國優先」的政策。（美聯社）

美國貿易代表戴琪上月29日發布了「2024年對外貿易壁壘國家貿易評估報告」（National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers），其中涉中內容具有極大篇幅，重點提到了中國在農產品、非市場政策和做法以及助長政府侵犯權利的數據政策等障礙，將中國列為首要關注國家。中國商務部 2日回應表示，中方注意到有關情況，且對此堅決反對，更反批美方多項「美國優先 」的政策。

中國商務部2日透過發言人答記者問，在官網就美國貿易代表辦公室的最新報告作出回應。中國商務部發言人表示，中方認為，各國貿易政策是否構成壁壘，應以是否違反世貿組織規則作為判斷標準。美方報告未提供任何證據，證明中方相關政策和做法違反世貿組織規則，卻武斷指責中國存在所謂「非市場」政策和做法以及在農產品、數據政策等方面存在壁壘，中方對此堅決反對。

中國商務部發言人稱，加入世貿組織以來，中國始終堅定支持多邊貿易體制，持續擴大高水平開放，堅持發揮市場在資源配置中的決定性作用。

中國商務部發言人指出，反觀美方，堅持「美國優先」的政策取向，無視多邊貿易規則，任意對他國加徵單邊關稅，制定歧視性產業政策，以「國家安全」為由濫用出口管制、投資 限制等措施，限制外國在美投資企業參與政府採購，人為設置大量貿易壁壘，妨礙公平競爭，「包括中方在內的世貿組織成員對此高度關切」。美方應停止對他國的不實指責，實際遵守世貿組織規則，共同維護公平、公正的國際貿易秩序。

中國官媒環球網1日報導指出，在這份近400頁的報告中，中國成為美國「針對的主要國家」，涉及中國的內容就多達45頁。報導稱，美方再次羅織藉口對中國等國貿易政策進行指責，以掩蓋自身不斷設置貿易壁壘、破壞多邊貿易主義的事實。

美國之音報導，該報告自1985年以來每年發布一次，全面審查美國商品和服務出口、對外直接投資以及電子商務在主要出口市場面臨的重大外國障礙。