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百城二手房均價連23月下跌 世銀：中國經濟減速拖累東亞

記者黃雅慧、編譯葉亭均／即時報導
中國房市依舊疲軟，3月是房市傳統旺季，但經統計銷售規模實際上是2019年以來同期最低。圖為福建福州城區早期建築樓盤。（中新社資料照片）
中國房市依舊疲軟，3月是房市傳統旺季，但經統計銷售規模實際上是2019年以來同期最低。圖為福建福州城區早期建築樓盤。（中新社資料照片）

中指研究院最新統計顯示，中國百強房企第1季銷售總額為8978億元人民幣（約1241億美元），年減47.5%。整體而言，中國房市仍低位運行，房企銷售持續承壓。另外，世界銀行示警，中國經濟減速，拖累東亞成長。

克而瑞數據顯示，百強房企3月銷售規模實際上處於歷史較低水平，是2019年以來的最低值，年減45.8%；百城二手房平均價格較上期跌0.56%，跌幅較2月擴大0.19個百分點，已連續23個月下跌。

中指研究院指出，部分城市二手房成交量回暖，但業主多採取「以價換量」策略，帶動百城二手房價格月增率跌幅擴大。

中指研究院統計第一季房地產銷售排行榜顯示，銷售額前三名的房企為保利發展、中海地產以及萬科；銷售面積前三名分別是萬科、保利發展、中海地產。排名前列的都是中國央企。

其他調研機構數據也有同樣走勢，克而瑞數據顯示，3月單月百強房企實現銷售操盤金額較2月銷售數據大幅提升92.8%；億翰智庫數據顯示，以全口徑計，50強房企中，3月銷售額較2月下降的僅有7家，多數房企月增率增幅在50%以上。

中國樓市一般在3月進入傳統營銷旺季，雖然月銷售額有所上升，但跟去年相比，今年「小陽春」成色不足，中指研究院公布的第1季百強房企的銷售金額相較去年減少47.5%。

克而瑞數據顯示，重點30城新房供應月增率倍增、年增率腰斬，成交較上期大增92%，但仍不及去年第三季和第四季的月均表現；整體來看，第1季成交量累計年減52%，降幅持續擴大四個百分點。

在房價方面，相較於二手房價下跌，3月百城新房平均價格為每平方米1萬6311元，較上期增長0.27%，漲幅較2月擴大0.13個百分點；年增0.82%。

另外，世界銀行表示，東亞和太平洋地區的開發中經濟體將見到成長減緩、利率維持在較高水準的時間會更久，而且惡化中的地緣政治緊張情勢，為這地區的展望蒙上陰影。

世銀在半年展望報告中，預估東亞和太平洋地區開發中國家今、明年經濟成長率分別為4.5%與4.3%，低於2023年的5%預測值。雖然多數經濟體成長速度仍比世界其他地區來得快，但步調仍比疫情前減緩。

東亞經濟受拖累的部分原因，是預期中國經濟減速。世銀預期中國今、明年經濟成長率分別放緩至4.5%與4.3%。世銀指出，「中國目標轉向更加平衡的成長道路，但要點燃替代需求的動力，被證明是困難的。」

房價 疫情 房地產

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