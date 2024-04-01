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中國房市3月傳統旺季沒起色 百大房企業績5年最低

中央社台北1日電
今年3月房市銷售規模是2019年以來同期最低，且較2023年同期下降45.8%。(路透)
今年3月房市銷售規模是2019年以來同期最低，且較2023年同期下降45.8%。(路透)

3月是中國房市傳統旺季，雖然今年3月前100大房企銷售額月增逾90%，但銷售規模實際上是2019年以來同期最低，且較2023年同期下降45.8%。多數房企對全年房市的信心略為不足。

第一財經3月31日報導，3月是中國房市傳統銷售旺季，在剛過去的「金三」房企都積極推盤，市場供應倍增，疊加近期政策利多因素，百強（前100大）房企銷售業績在今年3月有所改善。

第三方研究機構克而瑞數據顯示，3月百強房企銷售操盤金額人民幣3583.2億元（約496億美元），較2月大幅增加92.8%。

但相對2023年，今年的「小陽春」成色不足。據克而瑞數據，百強房企3月的銷售規模實際上處於歷史較低水平，是2019年以來的最低值，較2023年下降45.8%。

報導指出，今年1至3月百強房企的銷售金額較2023年下降47.5%。銷售業績長期低迷，導致房企整體規模在今年依舊大幅縮水。

對於2024年的市場走勢，多數房企都保持較謹慎的態度，尤其是經過了前兩月的低迷，企業對全年市場的信心略顯不足。

美的置業執行董事兼副總裁王全輝在近日公司業績會上表示，目前市場仍在持續下滑，1、2月份下降了50%以上，整個市場還處於持續觸底過程。

龍湖管理層也表示，從去年以來，一系列高槓桿企業的出現，影響了購房者的購房信心，需要時間修復。2023年疫情後，整個中國經濟還沒有完全恢復到疫情前的增速，居民的購房意願、負債意願仍然處於恢復過程中。

報導指出，以往幾乎每家房企都會設定銷售目標、銷售規模，但近兩年來房企提及銷售目標等的次數逐漸減少。除越秀地產、美的置業外，其餘上市房企鮮少提及今年具體銷售目標，大多認為將維持在近年平均水平。

克而瑞認為，核心一、二線城市在政策利多下有機會出現一點復甦；而三、四線城市成交規模則將延續築底行情。

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