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中國3月造車新勢力銷量出爐 華為問界拿下冠軍

記者林茂仁／即時報導
華為問界汽車再度拿下3月銷量冠軍。圖為問界M9。（新華社）
華為問界汽車再度拿下3月銷量冠軍。圖為問界M9。（新華社）

華為問界、理想等造車新勢力先後公佈3月交車資訊。華為AITO問界交付量重回3萬輛以上，以3.17萬輛穩居榜首，理想汽車以2.9萬輛名列第二。

值得注意的是，統計的7家車企3月銷量均比2月上升，其中，5家銷量超過1萬輛，回暖趨勢明顯。

就整個第1季來看，華為問界以穩定的熱度奪下銷冠的位置，且問界和理想兩家與其他品牌的銷量拉開了巨大差距。

鴻蒙智行宣佈旗下AITO全系交付新車3.17萬輛。問界新M7單月交付新車2.46萬輛，上市累計交付量超過12萬輛；問界M9交付新車6243輛。

理想汽車依舊是第二名。3月，理想汽車交付新車近2.9萬輛，年增長39.2%；第1季度共計交付8.04萬輛，年增52.9%。截至2024年3月31日，理想汽車累計交付71.38萬輛，成為首家達成累計交付70萬輛里程碑的中國新勢力車企。

零跑汽車3月交付1.46萬輛，月增121.86%，年增136%；第1季累計交付達3.34萬台。

極氪在3月交付1.3萬輛，年增長95%，月增長73%。1-3月，極氪共交付3.3萬輛，年增117%。截至目前，極氪累計交付近23萬輛。

3月，蔚來交付新車1.19萬輛，年增14.3%，月增長45.9%。2024年第1季，蔚來共交付新車3.01萬輛。截至目前，蔚來已累計交付新車47.96萬輛。

雖然整體市場回暖，小鵬汽車和哪吒汽車的交付量均沒有超過1萬輛。

乘聯會日前發文分析稱，今年3月，全國乘用車市場零售緩慢恢復，但車市增長仍面臨較大的壓力。春節後是新品推出的重要時間點，很多廠商的新車大量推出，產品同質化越來越嚴重，純電車型尤為突出，車企競爭逐漸向上下游延伸。

展望後市，乘聯會認為，雖然部分車企連續降價帶來短期的嚴重觀望現象，但終歸降價週期逐步完成，因此新能源車市場消費信心在逐步恢復。在國家促消費政策推動下，很多省市推出了相應促消費政策，車展等線下活動的全面恢復也將加速聚攏人氣。由於近期的碳酸鋰等價格處於低位，有利於廠商推出更具性價比的新款新能源車型，車市關注度也將持續升溫。

華為

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