我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭取國際航班低票價 應這段時間訂

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

鄧聿文：馬習若二會 北京不會有任何政策突破

中央社台北1日電
習近平(左)與馬英九2015年在新加坡會面。(路透資料照)
習近平(左)與馬英九2015年在新加坡會面。(路透資料照)

台灣前總統馬英九訪中預計8日抵達北京，能否繼2015年後再度會晤中共領導人習近平受各方關注。但旅美中國學者鄧聿文說，馬習若二會北京不會表述任何政策突破，只是「老朋友」見面而已。

鄧聿文今天在德國之聲（DW）發表題為「『馬習二會』是『老朋友』敘舊，不必期待北京有政策突破」的文章指出，馬英九4月1日西進中國和去年的最大不同，就是此行政治意義強。

儘管如此，鄧聿文說，北京不會有政策上的突破或轉向，大概就是定調「老朋友」見面，因為習近平2015年見馬英九後曾兩次提到「後會有期」。既然馬英九認為習近平值得信任，那就安排這次見面，所以兩人是「老朋友」見面。

今年初台灣總統大選投票日前夕，馬英九接受德國之聲專訪指出，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

他說，何況馬英九純粹就是個退休多年的台灣前領導人，而習近平又特別強調、特別講究政治規矩和禮儀，怎麼可能和馬英九重現2015年那樣的正式會談？這不合北京的政治規矩，習近平不可能為和馬英九見面屈尊降貴。

即使馬習二會有譜，鄧聿文表示，也別期待習近平的講話會有什麼突破或轉向，絕不可能改變北京既有的對台立場和政策，提出新的對台論述。習近平的表態不會超出先前北京的對台政策基調，最多是對某個方面有所強調。

鄧聿文表示，由此可以肯定，習近平藉著「馬習二會」向台灣和國際社會特別是美國強調「和統」，這個主軸不會變，讓台灣和美國放心；同時，也可能強化打擊台獨而非反對台獨，以安撫中國內部民心。

他說，從台灣媒體釋放「馬習二會」訊息來看，中國民眾普遍對北京很失望，不明白習近平為何要見馬英九，若習近平在和老朋友「敘舊」僅強調和統，卻不強硬表態反台獨，中國民意會看不起他。

鄧聿文表示，所以按正常邏輯，習近平應該和國台辦、國防部發言人對台獨的表述一樣，用詞是「打獨」而不是「反獨」。

至於習近平當著馬英九的面如何對台獨表態，只待4月8日揭曉。但不管怎樣，台灣和中國內部對「馬習二會」都不會過高期待，畢竟9年前的那次見面後，幾乎沒產生中國希望的正面影響，這次就更不可能。

習近平 馬英九 德國

上一則

宣示主權 中國重新命名藏南地區30個地名

下一則

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

延伸閱讀

習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中

習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中
馬英九會宋濤：兩岸和平穩定 對全世界也有巨大意義

馬英九會宋濤：兩岸和平穩定 對全世界也有巨大意義
馬英九參訪深圳大疆公司 台灣總裁羅振華親自接待

馬英九參訪深圳大疆公司 台灣總裁羅振華親自接待
羅森柏格訪台、馬英九訪中 藍委：避免誤會、誤判、誤解

羅森柏格訪台、馬英九訪中 藍委：避免誤會、誤判、誤解

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

2024-03-26 09:30

超人氣

更多 >
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析