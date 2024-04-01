我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員：川普挑選副手是能執政8年的接班人

衛生部：婦科內診之前醫院必須取得病患書面同意

宣示主權 中國重新命名藏南地區30個地名

記者賴錦宏／即時報導
中國民政部重新命名藏南地區30個地名。（取自谷歌地圖）
中國民政部重新命名藏南地區30個地名。（取自谷歌地圖）

中國民政部網站3月30日發布公告，根據國務院地名管理的有關規定，民政部會同有關部門對藏南地區部分地名進行了標準化處理，現正式公布第四批增補藏南地區公開使用地名，共30個。

公告稱，此次更名涉及11個居民點、12座山峰、4條河流、1個湖泊、1個山口和1個地片，全部用漢字、藏文和拼音標識。

印度外交部長蘇傑生此前指責中國一再對「阿魯納恰爾邦」（印度稱Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）的主權主張是「荒謬的」，稱該地區是「印度的自然組成部份」。

印度總理莫迪3月9日赴「阿魯納恰爾邦」出席色拉隧道（Sela Tunnel）等項目的揭幕儀式。印度國防部發表聲明稱，隧道有助於為達旺地區提供全天候通行能力，強化印軍備戰水平，促進邊境地區社會經濟發展。

印度國防部還表示，會在「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）強化備戰水平，已在中印邊境部署1萬名士兵。

中國國防部新聞發言人吳謙2月28日在記者會上稱，藏南地區自古以來是中國領土，是不容否認的事實，並反問「哪來的『阿魯納恰爾邦』」。

吳謙又稱，美方在挑動大國爭端、實現一己私利方面有很差的歷史紀錄，國際社會對此看得很清楚。中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力有意願妥處邊界問題。

此前，印度國防部表示，「中方主張藏南地區是中國固有領土是荒謬的，『阿魯納恰爾邦』是印度不可分割的一部分，美國對此也表示認同。」

印度 國防部 國務院

上一則

紐時：中國網軍假扮川粉攻擊拜登 北京干預手法變

延伸閱讀

習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中

習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中
印度4月起限制進口太陽能模組

印度4月起限制進口太陽能模組
印度人民不快樂？ 「世界快樂報告」掀口水戰

印度人民不快樂？ 「世界快樂報告」掀口水戰
華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車

華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘