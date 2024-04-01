習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中

中國國家主席習近平(右)在北京與印尼候任總統普拉伯沃會面。(新華社)

中國國家主席習近平 今天在北京與印尼 候任總統普拉伯沃舉行會談時說，中方願與印尼持續深化海上合作，並一同維護東協團結和中心地位。普拉伯沃則說，他願延續印尼總統佐科威的對中友好政策。

新華社報導，習近平向普拉伯沃（Prabowo Subianto）說，雅萬高鐵成為兩國「高質量合作的金字招牌」。中方從「戰略高度和長遠角度」看待中國與印尼關係，願與印尼深化全方位戰略合作，構建具有地區和全球影響力的「中印尼命運共同體」。

習近平又說，中國和印尼應堅定走「符合自身國情的發展道路」，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持。中方願與印尼深入推進「兩國雙園」和「區域綜合經濟走廊」項目，持續深化海上合作，並願在「減貧脫貧」領域與印尼加強合作，提供支持。

他表示，中方願與印尼方一道，維護東協團結和中心地位，維護開放包容的地區架構，構建更為緊密的「中國—東盟（東協）命運共同體」。

根據這項報導，普拉伯沃向習近平說，中國是印尼「強有力的合作伙伴」，他完全支持發展更加緊密的印尼與中國關係，願延續佐科威（Joko Widodo）的對中友好政策，堅持獨立自主，「恪守印尼政府一貫奉行的一個中國政策」，與中方堅定支持彼此核心利益，推進兩國關係更加全面和高質量發展，落實好「構建兩國命運共同體」的共識。

普拉伯沃並說，印尼新政府願積極推進印中兩國發展戰略對接，推動經貿、脫貧等各領域合作取得更多成果，進一步造福兩國人民。印尼願與中方加強國際和地區事務協調合作，為「南南合作」作出更大貢獻。