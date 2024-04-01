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習近平稱願與印尼海上合作 普拉伯沃指願繼續友中

中央社台北1日電
中國國家主席習近平(右)在北京與印尼候任總統普拉伯沃會面。(新華社)
中國國家主席習近平(右)在北京與印尼候任總統普拉伯沃會面。(新華社)

中國國家主席習近平今天在北京與印尼候任總統普拉伯沃舉行會談時說，中方願與印尼持續深化海上合作，並一同維護東協團結和中心地位。普拉伯沃則說，他願延續印尼總統佐科威的對中友好政策。

新華社報導，習近平向普拉伯沃（Prabowo Subianto）說，雅萬高鐵成為兩國「高質量合作的金字招牌」。中方從「戰略高度和長遠角度」看待中國與印尼關係，願與印尼深化全方位戰略合作，構建具有地區和全球影響力的「中印尼命運共同體」。

習近平又說，中國和印尼應堅定走「符合自身國情的發展道路」，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持。中方願與印尼深入推進「兩國雙園」和「區域綜合經濟走廊」項目，持續深化海上合作，並願在「減貧脫貧」領域與印尼加強合作，提供支持。

他表示，中方願與印尼方一道，維護東協團結和中心地位，維護開放包容的地區架構，構建更為緊密的「中國—東盟（東協）命運共同體」。

根據這項報導，普拉伯沃向習近平說，中國是印尼「強有力的合作伙伴」，他完全支持發展更加緊密的印尼與中國關係，願延續佐科威（Joko Widodo）的對中友好政策，堅持獨立自主，「恪守印尼政府一貫奉行的一個中國政策」，與中方堅定支持彼此核心利益，推進兩國關係更加全面和高質量發展，落實好「構建兩國命運共同體」的共識。

普拉伯沃並說，印尼新政府願積極推進印中兩國發展戰略對接，推動經貿、脫貧等各領域合作取得更多成果，進一步造福兩國人民。印尼願與中方加強國際和地區事務協調合作，為「南南合作」作出更大貢獻。

印尼 習近平

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