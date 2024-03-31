兩岸清明文化論壇在滬開幕 話題不脫馬英九赴中國祭黃帝
第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學開幕，教育部港澳台辦公室領導劉彥青表示，剛好馬英九近期也要到中國參訪，並於陝西祭拜黃帝，「今年活動設計跟馬英九行程一致」；上海市台辦主任鍾曉敏說，馬英九這此參訪行程有祭黃帝陵，在祭祖意涵上「從小家到大家」，跟這次舉辦的活動有「異曲同工」之妙。因為適逢馬英九將參訪中國，活動氛圍或也圍繞相關話題。
作為主辦方之一的上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，清明是中國傳統節日，這次緊扣清明主題，探索內涵，且關注焦點從一家一姓的家族祭祀，到緬懷國家先烈。他說，深切體會兩岸關係之所以特殊，就是彼此有「親情」，這也是契合基礎所在。如果沒有「親情」，就只剩下實力較量、利益計算。中國重視親情，他也希望台灣同胞不要踐踏。
至於活動是否作為馬英九行程的鋪陳？李秘會前對記者表示，論壇活動原本就有，這次跟馬英九行程一致是「巧合」。
中華教育文化經貿促進總會張京育稱，兩岸關係發展動力、潛力來自民間、擴大民間交流，是拓展兩岸交流重大途徑。張京育對記者表示，近期受到疫情與政治影響，兩岸交流也少了。他說，社會與社會之間充分交流跟理解是一切政治基礎，如果沒有交流，最後就會變成人與人之間猜疑、猜忌，甚至記恨。
疫後首次到中國出席活動的國民黨立法委員謝龍介表示，論壇舉辦11屆下來，他每年都有參與。他覺得兩岸交流中，清明話題與內涵特別重要，因為是兩岸在求同存異一個很重要且相同的情感跟文化。他也強調兩岸交流要擴大和平的種子，因為「如果同文同種同血脈，兵戎相見很殘忍」。
台灣章亞若教育基金會蔣孝嚴通過視頻致詞指出，兩岸關係錯綜複雜且十分密切，過去因為經濟發展互補有無，僅限於手牽手，但心連心要靠文化認同與交流。他最後也呼籲要「攜手合作振中華」。
第11屆海峽兩岸清明文化論壇由上海市公共關係研究院、華東師範大學台灣研究院與台灣章亞若教育基金會、中華教育文化經貿促進總會等兩岸機構共同舉辦。
開幕式有兩岸青年祭祀黃帝儀式展演，活動有清明文化論壇學術研討會，內容探討清明習俗與中華民族共同體、兩岸文化認同關係；此外，也有清明傳統節俗體驗活動，包括手繪紙鳶、清明茶體驗、青團茶點體驗與漢服體驗等。
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