兩岸清明文化論壇在滬開幕 話題不脫馬英九赴中國祭黃帝

第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學開幕，開幕儀式上特別安排兩岸青年祭祀黃帝儀式，剛好近期參訪中國的前馬英九也將帶領台灣青年到陝西參與黃帝祭典活動，活動安排有異曲同工之妙。(記者黃雅慧／攝影)

第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學開幕，教育部港澳台辦公室領導劉彥青表示，剛好馬英九 近期也要到中國參訪，並於陝西祭拜黃帝，「今年活動設計跟馬英九行程一致」；上海市台辦主任鍾曉敏說，馬英九這此參訪行程有祭黃帝陵，在祭祖意涵上「從小家到大家」，跟這次舉辦的活動有「異曲同工」之妙。因為適逢馬英九將參訪中國，活動氛圍或也圍繞相關話題。

作為主辦方之一的上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，清明是中國傳統節日，這次緊扣清明主題，探索內涵，且關注焦點從一家一姓的家族祭祀，到緬懷國家先烈。他說，深切體會兩岸關係之所以特殊，就是彼此有「親情」，這也是契合基礎所在。如果沒有「親情」，就只剩下實力較量、利益計算。中國重視親情，他也希望台灣同胞不要踐踏。

至於活動是否作為馬英九行程的鋪陳？李秘會前對記者表示，論壇活動原本就有，這次跟馬英九行程一致是「巧合」。

中華教育文化經貿促進總會張京育稱，兩岸關係發展動力、潛力來自民間、擴大民間交流，是拓展兩岸交流重大途徑。張京育對記者表示，近期受到疫情 與政治影響，兩岸交流也少了。他說，社會與社會之間充分交流跟理解是一切政治基礎，如果沒有交流，最後就會變成人與人之間猜疑、猜忌，甚至記恨。

疫後首次到中國出席活動的國民黨 立法委員謝龍介表示，論壇舉辦11屆下來，他每年都有參與。他覺得兩岸交流中，清明話題與內涵特別重要，因為是兩岸在求同存異一個很重要且相同的情感跟文化。他也強調兩岸交流要擴大和平的種子，因為「如果同文同種同血脈，兵戎相見很殘忍」。

台灣章亞若教育基金會蔣孝嚴通過視頻致詞指出，兩岸關係錯綜複雜且十分密切，過去因為經濟發展互補有無，僅限於手牽手，但心連心要靠文化認同與交流。他最後也呼籲要「攜手合作振中華」。

第11屆海峽兩岸清明文化論壇由上海市公共關係研究院、華東師範大學台灣研究院與台灣章亞若教育基金會、中華教育文化經貿促進總會等兩岸機構共同舉辦。