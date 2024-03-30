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中美科技競爭加劇 中芯國際2023年獲利暴跌6成

中央社台北30日電
隨著中美兩國科技競爭加劇，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌6成。（圖截取自中芯國際）
隨著中美兩國科技競爭加劇，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌6成。（圖截取自中芯國際）

隨著中美兩國科技競爭加劇，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌6成。中國媒體報導，這是美國2020年對中芯國際祭出制裁以來，該公司淨利潤首次下滑。

觀察者網今天報導，中芯國際28日公布2023年年報顯示，去年營收為人民幣452.5億元（約62.5億美元），年減8.61%；淨利潤48.23億元，年減60.25%。

年報顯示，中芯國際去年主營業務收入445.93億元，其中晶圓製造代工為408.75億元，年減9.8%，毛利率減少17.8個百分點至20.1%；其他主營業務收入37.18億元，年增3.5%，毛利率減少4.6個百分點至44.6%。

中芯國際在年報中表示，去年受全球經濟疲軟、市場需求不振等影響，半導體行業週期下行。去年下半年雖然終端市場需求復甦，但整體供應鏈庫存處於高位，庫存消化仍為2023年半導體行業主旋律。

年報稱，受此影響，中芯國際去年晶圓產量607.4萬片，年減19.1%；晶圓銷售量586.67萬片，年減17.4%；而由於生產備貨等因素，庫存量72.4萬片，年增40.1%。

報導稱，隨著中美關係近年不斷惡化，兩國致力爭奪半導體等技術優勢，晶片行業不可避免陷入競爭。美國政府試圖切斷中國企業獲得美國先進技術的供應鏈，收緊對晶片的出口限制。在此背景下，中芯國際在2020年成為美國制裁的目標，原因是美國質疑中芯國際為中國軍方提供技術。

面對未來業務展望，中芯國際說，今年公司仍面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和老產品庫存的挑戰，預計公司表現「中規中矩」。雖然在客戶庫存逐步好轉和手機等需求持續回升下，公司能實現平穩溫和成長，但從整個市場來看，需求復甦的強度尚不足以支撐半導體全面強勁反彈。

晶片 利潤 供應鏈

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