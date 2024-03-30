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中印邊界爭議未解 中國民政部再度命名藏南地區

記者陳宥菘／即時報導
中國民政部30日發布「關於增補藏南地區公開使用地名（第四批）」的公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。（取自中國民政部網站）
中國民政部30日發布「關於增補藏南地區公開使用地名（第四批）」的公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。（取自中國民政部網站）

中印邊界領土爭議仍未解，中國再對東段邊境藏南地區（印度稱阿魯納查邦）出招。中國民政部30日發布「關於增補藏南地區公開使用地名（第四批）」的公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。

公開資料顯示，中國民政部曾分別於2017年4月13日、2021年12月29日、2023年4月2日進行過三批藏南地區的標準化處理，分別涉及6處、15處、11處地名。此次第四批的數量是歷次最多。

去年4月，中國民政部對藏南地區命名後，立即遭實際控制該地區的印度公開反對。印度外交部當時透過聲明表示，「阿魯納查邦一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嘗試不會改變這個事實。」印度內政部長隨後更親赴當地進行兩天的訪問。

而中國外交部發言人毛寧則回應稱，藏南地區是中國領土，「根據國務院地名管理的有關規定，中國政府主管部門對我國藏南地區的部分地名進行了標準化處理，這完全是中國主權範圍之內的事情。」

稍早前的3月23日，印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）出席新加坡學術活動時，重申阿魯納查是印度不可分割的一部分，且這是基於其在印度國內的地位，而非基於外部的主張。他更駁斥中方的主權主張是「荒謬的」。

值得一提的是，在中國民政部再度命名藏南地區幾天前的3月27日，中印雙方才在北京舉行邊境事務磋商及協調工作機制（WMCC）第29次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

根據中國外交部新聞稿，雙方同意聚焦邊境現地有關問題，早日達成雙方都能接受的方案，推動邊境局勢轉入常態化管控階段；同意儘早舉行新一輪軍長級會談；同意嚴格遵守雙方達成的協議協定和有關共識精神，避免現地局勢反覆。

印度 國務院 新加坡

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