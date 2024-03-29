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美商CEO爆料：中國富豪人人自危 拋售私人飛機落跑

中國新聞組／北京電
習近平27日在北京會見美國工商界代表，有一名當時與會的美企CEO爆料：中國富豪自危，有人拋售私人飛機落跑。(新華社)
習近平27日在北京會見美國工商界代表，有一名當時與會的美企CEO爆料：中國富豪自危，有人拋售私人飛機落跑。(新華社)

中國國家主席習近平日前在北京會見多名美國企業代表，被外媒解讀意在加強拉攏美企。不過美國CNBC前主播卡魯索-凱布瑞拉(Michelle Caruso-Cabrera)近日在X平台發文稱，有一名當時與會的美企CEO告訴她，習近平雖在1.5個小時會晤中強調中國有能力解決經濟問題，但這名CEO認為中國經商環境仍然很糟，並稱中國富豪也恐懼到出售私人飛機等資產，正將錢轉移到海外。

眾多外企高層出席的「中國發展高層論壇」日前在北京閉幕，習近平在論壇期間會見了多名美國商界高層。綜合媒體報導，卡魯索-凱布瑞拉於28日在X平台發文稱，有一名當時與會的美企CEO事後與她通了電話，還原了部分與習近平會面時談論的內容。

據卡魯索-凱布瑞拉發文指出，這名CEO表示自己在中國待了快一個星期，和很多商界人士進行了交流，沒有任何跡象表明中國要改變經濟集中化的趨勢，並稱中國的富豪們感到擔憂，正在拋售私人飛機這類高調奢華的物品。「因為在中國有錢會帶來危險」，他們（富人們）正在把錢轉移到境外。

這名CEO並說，與習近平會晤持續1.5個小時，與會CEO向習近平提出尖銳的問題，習也強勢回應。但是，他覺得經商環境仍然很糟，對經濟的信心非常低迷(Business is still terrible)。且論壇幾乎沒有提到氣候變化、可再生能源或者去碳化。會談中提到了民營經濟，但談話的重心很快就回到了要支持大型國有企業。

該CEO稱習近平在會談中強調的內容包括：一、中國經濟還未見頂；二、中國有能力解決困難，習近平並多次重覆提及他們知道怎麽去解決經濟中的問題；三、中國知道每年需為畢業生提供1000萬個工作崗位；四、美國通過半導體禁運來限制中國經濟發展是不對的，中國不是美國的威脅；五、台灣是紅線。核戰爭會毀滅人類，我們不應該走到那一步；六、修昔底德陷阱並非不可避免，我們而且應該不惜一切代價避免。中國政治體制不會改變。

不過上述內容尚未獲得中國官方的證實或澄清。

美國CNBC前主播卡魯索-凱布瑞拉在X平台發文稱，有一名美企CEO告訴她，中國經...
美國CNBC前主播卡魯索-凱布瑞拉在X平台發文稱，有一名美企CEO告訴她，中國經商環境很糟，中國富豪也恐懼到出售私人飛機等資產，正將錢轉移到海外。(取材自X平台)

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