5中籍工程師在巴基斯坦遇襲亡 中國暫停2水壩工程

巴基斯坦發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)

5名中國工程師26日在巴基斯坦 遭遇自殺式炸彈攻擊喪生後，巴基斯坦一名省級官員今天表示，中國承包商已暫停在巴基斯坦的兩個重要水壩工程建設。

香港 01引述外媒作了上述報導，並指在重新開放約1250名中國公民正在工作的地點之前，這些公司要求巴基斯坦政府提出新的安全計畫。

巴基斯坦當地時間26日，中方企業承建的巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站項目車輛從首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）前往一處營地途中遭遇恐怖襲擊，5名中國工程師及1名巴基斯坦司機遇難。

對此，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會表示，巴基斯坦恐襲事件發生後，中方第一時間派遣跨部門工作組赴巴基斯坦展開工作，工作組昨天抵達後，立即與駐巴基斯坦使館有關企業等全面展開應急處置工作。

他說，中方工作組先後會見了巴基斯坦外交國務秘書、外長、內政部 長等官員，要求巴國盡快徹查事件，妥善處理善後事宜，切實加強安保措施，徹底消除安全風險隱患，全力確保中方人員機構和項目絕對安全。

巴基斯坦是中國「一帶一路 」倡議重要一環，中國因與巴基斯坦政府聯手開發地方資源而被部分地區武裝勢力視為掠奪者，自2018年以來針對中國相關計畫或中國工程人員的攻擊事件漸趨頻繁。

2021年4月，有武裝分子試圖攻擊中國大使失敗，但導致另外5人喪生；同年7月，一輛裝有炸彈的汽車撞向滿載中國工程人員的巴士，導致9名中國人身亡；2022年，3名在孔子學院工作的中國人被自殺炸彈客炸死。