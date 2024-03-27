美中副外長27日通話 就當前雙方關係交換意見

中國外交部副部長馬朝旭27日與美國副國務卿坎伯通話，圖為馬朝旭2月出席G20外長會。（圖／取自中國外交部網站）

中國與美國外交高層有了最新的接觸，雙方舉行副外長級別的通話，不過官方並未釋出過多細節，僅強調通話內容就當前雙方關係等交換意見。

據中國外交部官網消息，中國副外長馬朝旭27日「應約」與美國常務副國務卿 坎伯（Kurt Campbell）通電話，「雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見」。

官方並未透露其他細節。而公開資料顯示，號稱「印太沙皇」的坎伯2月中旬從美國白宮國安會印太事務協調員轉任副國務卿以來，頻繁在美國會晤各國高階外交官，包含德國副外長、立陶宛外長等，其中不少場次都觸及台海和平穩定議題。

對於這次與馬朝旭的通話，坎伯在社交媒體「X」上也僅是簡短指出，「開放的溝通管道對於負責任地管理與中國的競爭至關重要」。

中國跟美國的外交溝通也仍持續，除了2月16日中共政治局委員兼外長王毅 在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）外，不久前才於2月27日舉辦「中美外交政策磋商」，由中國外交部部長助理兼政策規畫司司長苗得雨在上海與美國國務院 政策規畫司司長艾哈邁德（Salman Ahmed）一齊出席。