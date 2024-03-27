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撤回菜鳥香港IPO申請 阿里擱置規模超10億上市計畫

記者林宸誼／即時報導
受到市狀不佳影響，阿里巴巴宣布，取消旗下物流公司菜鳥在香港首次公開發行（IPO）計畫。（記者林宸誼／攝影）
受到市狀不佳影響，阿里巴巴宣布，取消旗下物流公司菜鳥在香港首次公開發行（IPO）計畫。（記者林宸誼／攝影）

受到市狀不佳影響，阿里巴巴26日晚間宣布，取消旗下物流公司菜鳥在香港首次公開發行（IPO）計畫，擱置這筆募資規模或超10億美元的上市交易。

而阿里巴巴計劃發出要約，收購菜鳥少數股東所持有的已發行股份，總對價最高37.5億美元。

阿里巴巴主席蔡崇信表示，菜鳥IPO估值無法反映其真正的戰略價值，而菜鳥收購要約價格反映估值為103億美元。阿里巴巴擁有菜鳥64%的股份。

香港信報報導，蔡崇信指出，集團希望菜鳥更全面地融入跨境電子商務業務，因此決定管理層應該專注於業務而不是被IPO分散注意力，「這邊的市場處於低迷狀態、缺乏流動性，硬要去推進交易沒有意義」，而撤回菜鳥IPO完全是內部決定，監管沒有發揮任何作用。

阿里巴巴首席財務官徐宏提到，菜鳥股份收購預計在6、7月之前完成，不會對集團財務帶來重大影響。

彭博報導，這是阿里巴巴第二次取消主要業務上市計畫，去年該公司取消市值 110 億美元雲端部門上市計畫，震驚市場。

這也代表去年啟動的重組計畫面臨更大不確定性，自前任執行長張勇突然離職以來，公司的重組計畫已轉變方向。一開始的計畫是把公司分成六大業務集團，可以各自獨立融資，如今的目標是合併業務以推動主要商務部門的發展，同時出售非核心資產，例如對社交媒體平台嗶哩嗶哩和電動汽車製造商小鵬汽車的股份。

此外，阿里巴巴還擱置旗下盒馬鮮生上市計畫。在中國政府努力應對房地產危機、外國投資人信心喪失以及由此引發的經濟低迷之際，IPO 市場的不確定性日益增加。

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