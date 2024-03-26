韓正：中國仍是全球發展最大引擎，將推動中國經濟穩健前行

2024年3月26日，中國國家副主席韓正在京出席「投資中國」首場標誌性活動並致詞。 （中國外交部網站）

據中國外交部昨午夜訊息，中國國家副主席韓正昨3月26日在北京出席「投資 中國」首場標誌性活動並致詞時表示，中國仍是全球發展的最大引擎，將持續推動中國經濟穩健前行，與各國企業分享發展成果。中國願一如既往，推動建構開放型世界經濟。

韓正表示，中國國家主席習近平 高度重視外資工作，多次強調要擴大高水準對外開放，以更大力度吸引和利用外資，同世界分享發展機遇，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

他指出，中國作為全球第二大經濟體，在長期發展中形成了良好穩固的基本面，仍是全球發展的最大引擎。我們將持續推動中國經濟穩健前行，與各國企業分享發展成果。中國市場潛力持續釋放，將為外資企業創造更多商機；產業體系持續完善，將為世界經濟穩定運作提供可靠支撐；營商環境持續優化，將為外資企業提供更好保障。中國願一如既往與各國企業共享機會、共同成長，推動建構開放型世界經濟。

韓正表示，打造「投資中國」品牌，不僅是中國擴大高水準對外開放、主動融入國際大循環的重要舉措，也是積極推動經濟全球化、促進全球產業鏈供應鏈 穩定暢通的實際行動。真誠歡迎更多外國企業界朋友來華投資興業。投資中國，就是投資未來。

訊息稱，來自17個國家和地區，共140多名企業家和外國在華商協會代表參加活動。活動開始前，韓正集體會見部分跨國公司和外國商協會代表。

他表示，在座的企業長期深耕中國市場，為中國改革開放做出了貢獻，也分享了中國經濟發展的紅利。中國堅定不移擴大高水準對外開放，將持續建立市場化、法治化、國際化一流營商環境，為各國企業在華發展創造更好條件。