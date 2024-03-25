中國國安部發文 要自媒體「維護好國家安全」

中國一名網友日前為了看美景，擅闖軍事禁區還上網分享「攻略」引發撻伐。（圖／取自光明網）

隨中國網路自媒體興起，中國國家安全部26日發文，點名「自媒體業者」要掌握好「流量密碼」，更要「維護好國家安全」。文章稱，近年來，一些曾在中共 黨政機關、中國國防軍工、科研院所等涉密單位工作過的人員，為吸引網絡流量，分享自己的從業經歷，這種行為可能引起「境外間諜 情報機關」的注意。

據中國國家安全部官方微信 公眾號的文章指出，隨著網路自媒體興起，隨手拍攝的一則影片、隨性發表的一番言論，都可能受到大量關注，每個人都有機會成為「網紅」，一大批戶外打卡、知識分享型部落客廣受歡迎。

但中國國安部稱，「網紅」們手握「流量密碼」的同時，還需提高自身的國家安全意識，莫讓「有心人」鑽了空子。

中國國安部還舉例，近年來，一些曾在黨政機關、國防軍工、科研院所等涉密單位工作過的人員，為吸引網絡流量，在公開網絡平台上分享從業經歷，言語間透露著神秘。更有甚者為譁眾取寵，不惜主動洩漏原單位仍處於保密期限內的國家秘密。

中國國安部表示，殊不知，這種行為在炒高網路熱度的同時，也可能引起境外間諜情報機關的注意。

文章指出， 在努力成為「網紅」的同時，更應隨時注意個人言行，切勿因小失大洩露國家秘密、危害國家安全。

今年初就有一名網紅在武漢某「軍事禁區」打卡，並且為了欣賞美景翻越圍欄，甚至發布教學，引發討論。中國國安部這篇文章稱，此舉不僅嚴重擾亂中國軍事重地管理秩序，甚至可能為境外間諜情報機關刺探、分析中國軍事部署提供可乘之機，危及國家安全。

文章最後表示，廣大網友應增強國家安全意識，提高警覺、遵法守法。各網路平台作為網路服務提供者，應當健全完善相關經營管理制度，對於可能洩露國家秘密、危害國家安全的情況要及時消除影響，積極配合中國國家安全機關或相關部門依法處置。