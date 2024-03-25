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中國人行行長潘功勝：堅定做好金融開放工作

記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇發表演說，並與會議嘉賓交流。取自中國人民銀行微信公眾號
中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇發表演說，並與會議嘉賓交流。取自中國人民銀行微信公眾號

中國發展高層論壇2024年年會24、25日在北京召開，中國主要政府官員相繼就吸引外資表態。據中國人民銀行（中國央行）發布，人行行長潘功勝25日出席論壇並與會議來賓交流時說，中國未來仍有充足的政策空間與豐富的工具儲備，將繼續為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境，並指下一步將繼續堅定不移做好金融開放各項工作。

據中國人民銀行發布，潘功勝25日出席中國發展高層論壇就中國經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表談話，並與來自中外資企業、金融機構等的會議來賓進行深入交流。

潘功勝表示，中國經濟維持回升好轉趨勢，有能力實現全年5%左右的預期成長目標。今年以來，貨幣政策加強逆週期調節力度，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間與豐富的工具儲備。

他說，人行將結合調控情勢需要，靈活適度、精準有效實施穩健的貨幣政策，強化逆週期調節力度，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，繼續為經濟回升好轉營造良好的貨幣金融環境。

就外界關注的風險問題，潘功勝指出，中國金融體系運作穩健，金融機構整體健康，風險抵禦能力較強。他稱，房地產市場已出現一些正面訊號，長期健康穩定發展有堅實的基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限。

潘功勝說，中國政府的債務水平在國際上處於中游偏下，化解地方政府債務風險的相關政策正逐步奏效，中國已建構了行之有效的金融安全網。

潘功勝強調，中國金融市場發展的經驗表明，堅定不移地擴大開放，是實現金融高品質發展的強大推動力和重要保障，是進一步提升金融服務實體經濟能力和國際競爭力的關鍵措施。下一步，中國人民銀行將繼續堅定不移做好金融開放各項工作。

貨幣 房地產 央行

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