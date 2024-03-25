美光總裁：計劃擴大在華投資

中國商務部長王文濤（右）會見美光總裁兼首席執行官桑傑．梅赫羅特拉。（取自中國商務部官網）

中國商務部 長王文濤23日會見美光科技公司總裁兼首席執行官桑傑．梅赫羅特拉表示，中國政府大力發展新質生產力，深入推進數字經濟創新發展，將為包括美光在內的各國企業提供廣闊發展空間，歡迎美光繼續深耕中國市場，加快推進在華投資 項目落地建設，並切實遵守中國法律法規。

根據中方新聞稿，桑傑·梅赫羅特拉介紹美光在華業務與新增投資項目情況，桑傑．梅赫羅特拉表示，將嚴格遵守中國法律法規，並計劃擴大在華投資，滿足中國客戶的需求，為中國半導體行業和數位經濟發展貢獻力量。

這是桑傑·梅赫羅特拉近半年內第二次到中國，他在去年 11 月 1 日拜會王文濤時，就曾表達持續擴大在中國投資的意願。這也被視為是美光為解決產品因存在「安全風險」在中國市場被限制採購問題的努力。

去年 3 月底，中國網信辦宣布，將對美光在中國銷售的產品進行網路安全審查。去年 5 月，中國網信辦對美光產品做出「不予通過網路安全審查的結論」，要求關鍵信息基礎設施運營商停止採購美光產品。

美國最大記憶體製造商美光科技（Micron Technology）去年6月稱，由於產品在中國的銷售受限，公司將面臨中國市場營收減半的風險 。美光並宣布計劃在未來幾年對其位於西安的封裝測試廠投資人民幣 43 億元，進行產線升級和擴建，此舉被認為是美光主動向中國示好。