出生率大跌 中國近2年逾2萬間幼稚園關門

由於出生率大減，中國幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間。（新華社）

中國幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間，其中去年關停的多達1.48萬間。隨著過去幾年的出生率進一步下滑，預料幼稚園招生將繼續面臨困難。

第一財經引述中國教育部 數據指出，2022年中國全國共有幼稚園28.92萬所，比上一年減少5,610所，下降1.90%，為2008年來首次負增長，去年再減至27.44萬間。

生育率下滑導致能夠上幼稚園的孩子數量驟減，從歷年出生人口變化看，中國在「全面二孩」政策實施後，2016年和2017年的出生人數都超過1,700萬人，尤其是2016年達到1,883萬人。但進入到2018年，二孩效應減弱，當年出生人口為1,523萬人，2019年為1,465萬人，2020年為1,200萬人，至去年僅為902萬人。

幼稚園在園幼兒數量的減少，料會逐漸波及小學、初中、高中以及大學。北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠指出，根據其團隊模型預測，2035年全國小學、初中需求數分別為9.28萬和4.79萬間，較2020年分別減少5.14萬和0.38萬間。其中，人口負增長對小學影響比初中要大。

喬錦忠表示，按現行生師比標準，到2035年中國全國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩；小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。