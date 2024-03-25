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傳華為Mate 60 Pro停產 更強的P70將登場

記者林茂仁／即時報導
華為Mate 60 Pro手機震撼全球。（美聯社）
華為Mate 60 Pro手機震撼全球。（美聯社）

華為Mate60 Pro傳出停產消息，緊接著是華為最新的旗艦機型P70即將在4月開賣，供應鏈已開始向 P70 批量出貨。

爆料者補充稱，其實也不算完全停產，而是減少了 Mate60 機型的生產，以繼續專注於新產品。同時，Mate60 標準版將保持少量生產和正常售後服務。

針對網傳華為 Mate60 系列機型停產的消息，有華為知情人士表示，網傳消息不實，沒有停產，歡迎消費者繼續選購。

2023 年 8 月 29 日，華為 Mate60 Pro、華為 Mate60 機型先後通過先鋒計畫發佈。2023 年 9 月，華為 Mate60 Pro＋ 和華為 Mate60 RS 非凡大師發佈。

目前華為 Mate60 系列總計有四款機型，儘管起售價為人民幣5,499元（約為762美元），但憑藉著麒麟處理器和國貨之光重磅回歸，上市後被消費者搶購一空，一度出現斷貨和大幅加價，被戲稱是手機界理財產品。

日前也有媒體爆料，華為 P70 將於4 月 7 日正式開賣，其中 P70 Art 版 16GB+512GB 版售價 8988 元（約為1246美元），16GB+1TB 版售價 9988 元（約為1385美元）。對此，華為相關人士向媒體表示是假的，目前還沒有官方消息透露。

知情人士透露，華為正在努力根據新產品調整供應鏈，不希望 P70 系列面臨任何生產問題和缺貨問題，所以正在盡力保持正常供應。此前，數碼博主@數碼閒聊站稱，P70 系列預計將延期至 4 月推出，有望包含 P70 標準版、P70 Pro、P70 Art 三款型號。

最新消息顯示，華為手機供應鏈公司已開始向華為 P70 系列高端旗艦手機批量供貨。產業鏈人士透露，華為給出的 P70 系列出貨目標指引相對樂觀。儘管華為暫未公佈 P70 系列新機的發佈時間表，但業內多家機構預測新機將會在 4 月發佈。

華為產業鏈公司人士指出，消費者對華為期待高，預計 P70 系列機型的市場需求旺盛。此前有供應鏈消息稱，華為 P70 系列有望在產品力上大幅提升，關注華為手機產業鏈公司以及攝像頭模組、光學結構件等領域的升級。

華為 供應鏈

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