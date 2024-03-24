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中國學者：菲國帶媒體赴仁愛礁「觀戰」 旨在汙衊中國

記者謝守真／即時報導
中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸認為，菲方23日展開「非法運補」活動，還召集菲律賓媒體現場「觀戰」，這更顯露菲方無視中方善意，藉機「碰瓷的操作」，旨在國際輿上汙衊中國。（美聯社）
中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸認為，菲方23日展開「非法運補」活動，還召集菲律賓媒體現場「觀戰」，這更顯露菲方無視中方善意，藉機「碰瓷的操作」，旨在國際輿上汙衊中國。（美聯社）

中國海警局23日通報，菲律賓在上一次運補僅18天後，「違背承諾」再派船隻擅闖仁愛礁鄰海，向其非法「坐灘」軍艦實施「非正常運補」，藉機侵權挑釁滋事。有專家認為，菲方此次「非法運補」活動同時，還召集菲律賓媒體現場「觀戰」，是藉機「碰瓷的操作」，旨在國際上汙衊中國。

據環球時報報導，針對23日中菲在南海仁愛礁最新衝突，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸指出，菲律賓打著運輸生活補給品的旗號，但船上裝載的卻是建築材料。由於船體結構等原因，菲方運送物資的補給船內部基本上無可裝載大型建築材料的隱藏空間，只能將所有貨物放置於船上開放或半開放空間。中國海警可在不登臨菲律賓船隻的情況下判斷所載貨物的基本情況。

丁鐸表示，中方在此問題上態度其實很清楚。第一，菲律賓對「坐灘」船隻的補給物只能是「生活必需品」，排除任何可用於加固船體和修建永久性設施的建築材料；第二，雙方應就生活物資補給和人員輪調保持「事先溝通」，菲律賓透過相關管道向中國通報；第三，對於菲律賓運補船上裝載的貨物類型，中國海警在仁愛礁附近海域會透過多種方式進行識別和查驗。

丁鐸特別提到，菲方此次在展開「非法運補」活動的同時，還召集一大幫菲律賓媒體現場「觀戰」，這更加暴露了菲方無視中方善意，藉機「碰瓷的操作」。「不少隨船記者還在社群上發出如同遊客的自拍照。」

他認為，菲方此舉無非是想在輿論場上做文章。若中方不予攔截，菲方就可藉機對外宣揚所謂「菲律賓的成功」和「海警力量的勇敢」，繼而進一步顯示其對仁愛礁的所謂「權利主張」。反之，若遭中國攔截，就可汙衊中方「恃強凌弱」，把菲律賓塑造成「受害者」形象，渲染「中國威脅論」，騙取國際同情。

丁鐸進一步稱，菲律賓總統馬可仕2022年上任後，調整南海政策和對華政策，還在南海問題上採取所謂的「曝光策略」，試圖把中國在南海的維權措施置於媒體的聚光燈下，從而對華施加壓力。菲律賓海警發言人曾多次在不同場合提到「曝光策略」，並表示透過隨船出海的記者第一時間公開影片和照片，菲律賓藉以重塑公眾認知，「目的就是在國際輿論場上污衊中國」。

丁鐸批評，過去幾個月，南海發生的情況不是菲律賓所描繪的「中國變得更具侵略性」，「而是菲律賓自己變得更具挑釁性」。菲方所稱的中國「干擾其在仁愛礁及附近水域航行的權利」，「阻止菲輪換和給養補給」及「危及駐守菲律賓人員的健康」等，正反映出菲方長期滯留中國領土的非法企圖，也證明中國是在採取「必要」的維護領土主權的行動。

針對中國海警23日所公布的相關影片，環球網引述匿名專業人士稱，面對中國海警「合理...
針對中國海警23日所公布的相關影片，環球網引述匿名專業人士稱，面對中國海警「合理合法」的果斷行動，菲律賓運補船隨船人員還揮舞白旗，顯示此次行動中中國海警船對於菲方非法運補船實行徹底攔截。（圖／截自環球網影片）

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