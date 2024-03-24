王文濤見蘇姿丰：希望中美共同努力為企業提供穩定預期

中國商務部部長王文濤24日會見AMD（超微）半導體公司董事會主席兼首席執行官蘇姿丰。(圖取自北京日報)

中國商務部 消息指出，中國商務部部長王文濤24日會見AMD（超微）半導體公司董事會主席兼首席執行官蘇姿丰。王文濤表示，中國積極參與國際合作，是全球半導體產業鏈供應鏈的穩定力量。「半導體產業的發展需要全球合作。希望美方與中方共同努力，為企業提供清晰的安全邊界和穩定的預期。」

雙方就中美經貿關係、AMD在華發展等議題進行了交流。

王文濤表示，中國堅持以科技創新推動產業創新，正在加快發展新質生產力，這將為包括美資企業在內的各國企業來華發展提供更多機遇和支持。

蘇姿丰表示，中國是AMD公司全球戰略的重點之一。公司將繼續加大對華投入，攜手本地合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。

蘇姿丰24日也出席了在北京舉行的中國發展高層論壇2024年年會。

事實上，蘇姿丰提早到了北京，她21日在北京以AI PC為主題的演講環節，宣布旗下AI PC處理器新品正式向中國市場供貨，主要產品包括筆記本電腦的銳龍8040系列、針對台式機的銳龍8000G系列。

蘇姿丰在上述現場對AMD大中華區的投資 建設做出了幾項承諾，包括投建研發中心與AI卓越中心、與超大型企業聯合研發並建設生態。據其統計，目前有超過4,000名的工程師在中國的多個AMD城市分公司工作。