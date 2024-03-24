將被安排進政治局？彭麗媛獨自赴長沙調研結核病防治工作

彭麗媛還前往長沙洞井街道社區衛生服務中心視察。（取自中國國家衛生健康委官網）

中國國家主席習近平 的夫人彭麗媛在中國官場的腳色日益受到關注。3月24日為世界防治結核病日，國家衛生健康委員會24日罕見地在官網首頁發布 「彭麗媛在湖南長沙調研基層結核病防治工作」的圖文與影音報導。

中國國家衛生健康委網站新聞稿稱，「近日，世界衛生組織結核病／艾滋病（台灣稱「愛滋病」）防治親善大使彭麗媛在湖南長沙雨花區洞井街道，調研基層結核病防治工作。國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝，湖南省委常委、常務副省長張迎春參加調研活動。」

據新華社日前報導，習近平3月18日至21日在湖南省委書記沈曉明和省長毛偉明陪同下，先後來到長沙、常德等地視察。中國國家衛生健康委的影片則顯示，彭麗媛是3月20日在長沙視察肺結核防治工作。因此，推估彭麗媛應是隨同習近平一起來到長沙。

新聞稿指，彭麗媛一行人先來到雨花區健康教育館，隨後在洞井街道社區健康服務中心探望慰問基層醫務工作者，並了解基層結核病診治服務管理工作，與前來進行健康諮詢的結核病康復患者、等候接種疫苗的兒童和家長親切交流，了解結核病預防、治療、復健等有關狀況。

今年1月24日，新華社也曾報導，彭麗媛於當日下午單獨會見烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃。從過往公開消息來看，中國歷任國家主席夫人單獨會見外賓十分罕見，而彭麗媛過去幾年已多次參與中國的外事工作。

去年12月，習近平對越南 進行國事訪問期間，彭麗媛在越共中央總書記阮富仲夫人吳氏敏陪同下，曾參觀越南婦女博物館及河內國家大學。

去年9月28日，聯合國 教科文組織女童和婦女教育獎頒獎儀式在北京舉行，彭麗媛也曾以聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使身分出席並致辭。