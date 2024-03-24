中菲仁愛礁衝突升高 中國防部警告菲國勿挑戰中方底線

菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突，菲律賓政府23日稍早證實，軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁遭中國海警水砲強攻，導致人員受傷及船舶毀損。（美聯社）

中菲在南海仁愛礁的衝突持續升溫，中國國防部 發言人吳謙24日上午警告菲律賓，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。吳謙表示，如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

關於中菲仁愛礁爭端，中國海警局23日一早即發布訊息稱，中國海警23日依法對非法闖入仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取「管制措施」。隨後，中國海警局發言人甘羽出面正告菲方，「玩火者必自取其辱」，強調中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

甘羽表示，23日，菲律賓在前一次運補僅18天後，違背承諾，再次派出二艘海警船、一艘運補船擅闖「中國仁愛礁鄰近海域」，圖謀向其非法「坐灘」軍艦（指「馬德雷山號」）實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。

甘羽說，菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制強行衝闖侵入。「中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範」。

中國外交部23日下午也以發言人名義發布新聞稿稱，包括仁愛礁在內的南沙群島是中國固有領土，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合國際法。菲方應立即停止侵權挑釁，避免破壞南海和平穩定。如菲方繼續一意孤行，中方必將繼續採取堅決措施維護自身的領土主權和海洋權益。由此造成的一切後果由菲方承擔。

中國國防部則於24日上午回應前一日中菲在仁愛礁爆發的新一輪衝突。吳謙強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方的主權和領土完整不容侵犯。

吳謙表示，中方願與菲方通過對話談判妥善解決爭議，但菲方出爾反爾、背信棄義，妄圖將仁愛礁非法「坐灘」軍艦加固建成永久性設施，中方對此絕不會坐視不管。

吳謙說，「我們正告菲方，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益」。