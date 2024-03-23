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菲船員又遭中海警水砲擊傷 菲證實補給船遭強攻 人員受傷船隻毀損

編譯盧思綸／即時報導

日本放送協會（NHK）報導，菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突，菲律賓政府23日稍早證實，軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁遭中國海警水砲強攻，導致人員受傷及船舶毀損。

根據菲律賓國家安全委員會聲明，該船隻是軍方補給船，23日上午原定運送物資到仁愛暗沙環礁，船上有軍事人員。

影片可見，1艘白色船艦用水砲射往1艘行進中船隻，水砲攻勢持續不斷，白色船艦甚至一度逼近這艘船。

北京宣稱該區屬於其領海，菲律賓則主張該區域是其專屬經濟區，並且表示中國此舉向世界表明，中國承認「國際法對其行動沒有合理或合法的約束或限制」。

對此中國海警回應是菲律賓船舶不顧警告，強行進入中國海域，指責菲律賓意圖破壞南海和平穩定。

菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突，菲律賓政府23日稍早證實，軍方補給船行經南沙...
菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突，菲律賓政府23日稍早證實，軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁遭中國海警水砲強攻，導致人員受傷及船舶毀損。（美聯社）

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