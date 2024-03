菲船員又遭中海警水砲擊傷 菲證實補給船遭強攻 人員受傷船隻毀損

日本 放送協會(NHK)報導,菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突,菲律賓政府23日稍早證實,軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁遭中國海警水砲強攻,導致人員受傷及船舶毀損。

根據菲律賓國家安全委員會聲明,該船隻是軍方補給船,23日上午原定運送物資到仁愛暗沙環礁,船上有軍事人員。

影片可見,1艘白色船艦用水砲射往1艘行進中船隻,水砲攻勢持續不斷,白色船艦甚至一度逼近這艘船。

北京宣稱該區屬於其領海,菲律賓則主張該區域是其專屬經濟區,並且表示中國此舉向世界表明,中國承認「國際法對其行動沒有合理或合法的約束或限制」。

對此中國海警回應是菲律賓船舶不顧警告,強行進入中國海域,指責菲律賓意圖破壞南海和平穩定。

