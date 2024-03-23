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香港23條立法今生效 在台港人批「侵權惡法」表譴責

記者陳宥菘／台北即時報導
香港基本法23條立法「維護國家安全條例」今日正式生效，有在台港人在台北街頭發起街站行動，表達抗議。圖／香港邊城青年提供
香港基本法23條立法「維護國家安全條例」今日正式生效，有在台港人在台北街頭發起街站行動，表達抗議。圖／香港邊城青年提供

香港立法會近日火速完成「維護國家安全條例」審查，於今（23）日正式生效，有在台港人今日在台北街頭發起街站行動，表達抗議。發起活動的流亡港人赴湯表示，譴責港府僅以11天時間就倉促通過刑罰極重的「23條惡法」，且缺乏討論和諮詢。香港邊城青年秘書長馮詔天則說，該法條文都具有「域外」效力，不只在香港，包含在台灣都可能違反23條而入獄。

「譴責香港政府透過侵權惡法！保護在地港人、制裁修法官員！」活動發起人赴湯、香港邊城青年以及多個組織與百位民眾，23日下午在台北西門町街頭高喊口號，譴責港府完成基本法23條立法。曾被中國關押的NGO工作者李明哲，以及台灣香港協會理事長桑普等到場發言，聯電創辦人曹興誠也現身。

馮詔天表示，23條立法後，香港人要在任何公開場合或網路上表達意見，「是不可能的任務」，且未來可能擴大解釋權，所有的條文也都有「域外」的效力，不只是香港，包含台灣，任何人、在任何地方，都可能違反23條鋃鐺入獄。

「我們沒有退縮的空間」，台灣香港協會理事長桑普如此形容基本法23條的實施。他呼籲台灣應對香港有關官員、議員，實施禁止入境等反制措施，否則無法滿足對公義的追求。他也提到，對於香港人權捍衛者，包含未來出獄或是因抗爭受害的人，希望政府在符合國家安全前提下，提供人道處遇安排。

前香港區議會議員李文浩也說，23條通過毫無疑問是對香港民主自由一個重要的打擊，呼籲國際社會制裁香港政府及法官。

李明哲表示，中國從不遵守法律、不遵守自己的承諾，對外無視所有國際規則。台灣人應該聲援香港，如果沒辦法遏制中國破壞香港法治，以及不遵守自己承諾的心態，未來下一個受害的絕對會是台灣。 

信民兩岸協會理事長黃清龍認為，一個政府對自己的人民如此地沒有信心，非要用兩個國安法來強加，把香港人綁得動彈不得，這對台灣是最大的一個提醒。曹興誠則說，今天台灣跟香港命運是相連的，假如台灣不警惕，將來會變成香港現在這樣。

香港基本法23條立法「維護國家安全條例」今日正式生效，有在台港人在台北街頭發起街...
香港基本法23條立法「維護國家安全條例」今日正式生效，有在台港人在台北街頭發起街站行動，並透過行動劇，演出串連台人與港人等一同對抗中共極權。圖／香港邊城青年提供

香港 港府 李明哲

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