北京推出鼓勵措施 亞洲首店最高補貼500萬元

根據通知，今年申報的亞洲首店最高可獲資金支持。 （中通社）

《北京市商務局關於發佈2024年度鼓勵發展商業品牌首店首發項目申報指南的通知》22日發佈，根據通知，今年申報的亞洲首店最高可獲得500萬元（人民幣，下同）資金支持。

根據通知，對在京具有獨立法人資格的企業，2022年11月1日（含）以後在京新開設國內外品牌亞洲首店、中國（內地）首店、北京首店、旗艦店、創新概念店，店面裝修（含裝修設計費、設備購置及配套硬件設施建設）、已支出的房租（不超過12個月）之和超過50萬元，業績穩定且具有良好成長性，給予資金支持。

其中零售企業按照項目核定實際投資 總額的最高50%，亞洲首店最高給予500萬元支持，中國（內地）首店最高給予200萬元支持，北京首店、旗艦店、創新概念店最高給予100萬元支持；餐飲企業按照項目核定實際投資總額的最高20%，最高給予50萬元支持。

對2022年11月1日（含）以後引進在京納統零售企業設立的首店、旗艦店、創新概念店，簽訂2年及以上入駐協議，在京具有獨立法人資格的引進方，按照每新增引進1個滿足以上條件的店舖最高給予10萬元獎勵的標準，給予資金支持。

北京還鼓勵新品發佈活動。對在京具有獨立法人資格的企業，2023年11月1日（含）以後在京舉辦的國內外知名品牌新品發佈活動的場租、搭建、宣傳推廣核定實際投資總額的50%，服裝服飾、化妝品、腕表、箱包、金銀珠寶等時尚消費類新品發佈活動最高給予200萬元支持，其他消費品牌新品發佈活動最高給予100萬元支持。

根據北京市商務局公佈的數據，2023年北京新增首店946家。2024年，北京將加大力度發展首店首發經濟，力爭全年新增首店800家左右。