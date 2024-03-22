我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兒子宿舍遇槍戰被嚇壞 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

狂風暴雨明襲紐約 降雨量最高達4吋

退休後被拿下 菸草局前官員認罪斂財超9億

中國新聞組／北京23日電
前國家菸草專賣局副局長何澤華22日在大連市中級人民法院受審。(央視截圖)
前國家菸草專賣局副局長何澤華22日在大連市中級人民法院受審。(央視截圖)

菸草系統大反腐，去年1月落馬的國家菸草專賣局原副局長何澤華涉貪案，22日在遼寧省大連市中級人民法院一審。檢察院指控，1998年至2023年，何澤華擔任江蘇、安徽國家菸草系統領導的職務便利，受賄折合9.43億餘元人民幣（約1.3億美元）；2014年至2016年，退休後又利用影響力受賄147萬元。何澤華在庭上認罪悔罪。

澎湃新聞報導，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人何澤華及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，何澤華進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾30多人旁聽了庭審。

據報導，何澤華於去年1月被查，同年7月被開除黨籍。經查，何澤華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規參加公款宴請，接受菸草系統私營企業主安排的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；私欲膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬牟利；公器私用，將手中的公權力和菸草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、菸草業務承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。

值得注意的是，何澤華被開除黨籍的通報中兩度提到了其有「巨額」經濟問題，包括「長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益」、「並非法收受巨額財物」。如今，隨著檢察院指控，何澤華的「巨額」經濟問題有了明確的數字：9.43億餘元。

何澤華被查後，菸草系統反腐進入了新階段。

去年10月，國家菸草專賣局前局長凌成興被查；今年1月，國家菸草專賣局經濟運行司前司長徐維華被查。

前國家菸草專賣局副局長何澤華22日在大連市中級人民法院受審。(取材自北京青年報)
前國家菸草專賣局副局長何澤華22日在大連市中級人民法院受審。(取材自北京青年報)

退休

上一則

23條立法 港保安局長：首要執法目標是潛逃者

下一則

仿「絕命毒師」自己配毒...毒殺游族前CEO林奇 兇嫌判死刑

延伸閱讀

內部庭審近半年後 昂旺遭市警解雇

內部庭審近半年後 昂旺遭市警解雇
反送中阻警 港青認暴動判26月

反送中阻警 港青認暴動判26月
捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪
蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡