無視中國阻撓 維權人士在UN人權理事會悼念曹順利

中國今天試圖阻撓維權人士在聯合國 人權理事會發表針對已故異議人士曹順利的聲明，但西方各國捍衛發言權，維權人士得以順利發言悼念曹順利。

多名聯合國人權專家本月14日共同發表聲明稱，從2008年12月起，一些人權維護者倡議並要求參與編寫中國為2009年和2013年聯合國人權理事會普遍定期審議所提交的國家人權報告，曹順利就是這些人權維護者的一員。

聲明指出，曹順利2013年9月14日在北京首都國際機場被捕，當時她正試圖飛往日內瓦參加一場非政府組織活動，這場活動於聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）召開會議期間舉行，旨在探討非政府組織與聯合國人權機制的合作。

聲明還提到，據信曹順利被拘禁時遭受酷刑、虐待，以及當局未能提供及時和充分的醫療服務，她的健康狀況嚴重惡化，直至2014年2月19日，曹順利才被送醫救治，同年3月14日，她在醫院去世，享年53歲。

中國今天則於聯合國人權理事會，以程序規則反對一份代表數十個人權組織悼念曹順利的聲明。

一名未透露身分的中國維權人士說：「曹順利的勇氣激勵了全球維權人士。」

這位維權人士代表37個非政府組織發言，包括國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）和國際人權服務社（International Service for Human Rights），她短暫為曹順利默哀。

中國代表隨後要求發言，批評非政府組織人士利用發言時間「默哀並挑起對抗」，並請求人權理事會主席停止她的干擾。

但歐盟 、美國、加拿大 和英國一起捍衛了非政府組織的發言權。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）則說，程序規則需要釐清，最終仍允許這名非政府組織人士完成發言。

她繼續說：「親愛的曹大姐，安息吧，黑夜的盡頭會有光明。」全場響起熱烈的掌聲。