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中國電競戰隊香港選手稱台灣為國家 遭指違規開除

中央社台北22日電
電競「Apex英雄」的中國戰隊NTC陣中香港選手AJ在言論引爆討論後遭到戰隊開除，之後再於臉書發聲。（圖取自facebook.com/groups/ApexLegendsTW）
電競「Apex英雄」的中國戰隊NTC陣中香港選手AJ在言論引爆討論後遭到戰隊開除，之後再於臉書發聲。（圖取自facebook.com/groups/ApexLegendsTW）

電競「Apex英雄」的中國戰隊Never To Change（NTC），陣中香港選手AJ卻因稱香港、台灣及中國為3個國家，日前遭到戰隊以涉嫌嚴重違反規定開除。

中國戰隊NTC由香港選手AJ、台灣選手corn及中國選手Joker_o等人組成，而日前AJ在個人社群媒體上興奮表示，即將代表NTC出戰5月在美國洛杉磯舉辦、總獎金高達100萬美元的世界賽，與各地世界級的好手一較高下。

AJ日前發文寫道「作為最特別的三國精兵（香港/台灣/中國）」的內文，讓NTC戰隊在中國社群平台發布訊息指，針對選手的不當言論，表示「始終堅持一個中國原則，底線問題誰都不能夠觸碰」，認為AJ涉嫌嚴重違反規定，於19日踢出NTC戰隊。

在事件爆發後，AJ於19日再透過網路社群媒體提到，身為土生土長的香港人，被教育的方向較為不同，而且生活比較開放一點，以致於講話也較為直接，「因為此事讓大家產生諸多誤會，無論是認識我、支持我的朋友與社群的大家，我在這裡先獻上一個真誠的道歉。」

AJ提到，沒想過此番言論會造成這麼大的轟動，一開始僅是想表達竟然可以一起去比賽，而感到很興奮，但後面意思卻被曲解，「只能說自己無比天真，也給了我一個大大的教訓與懲罰，我甘願接受所有人的責罵，也抱歉各位一直以來對我的期待與支持。」

AJ強調沒有抱怨誰，表示反而更感謝戰隊，在短時間內把他培養起來，「讓我在比賽內找到一點人生樂趣。」

香港 社群媒體 洛杉磯

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