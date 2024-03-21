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反送中阻警 港青認暴動判26月

香港新聞組╱香港22日電

香港現年28歲的男被告梁智堅，在「反送中」運動期間參與包圍立法會，事後曾前往台灣修習學業，2022年返回香港後被捕並被控以暴動罪，他昨天在區域法院認罪遭判刑26個月。

綜合港媒報導，梁智堅現為室內設計師；2019年案發時23歲，他被指當日不理警員警告，推撞及阻警推進，昨日在區域法院承認暴動罪。

報導指出，案情指當日下午約5時28分，穿迷彩上衣的被告戴口罩和白色手套，走向警方防線及拿出手機拍攝警方。當警員向前推進時，被告沒有理會警告，直至警員推進到被告位置，被告推撞前排警員，最終被拘捕。

辯方庭上求情指，被告父親早歿、母親患情緒病；被告積極面對案件，為家人積穀防饑。案發約半小時間，被告被動攔阻或推撞，而非主動衝擊。

辯方並指被告於案發年底就向警方表示不欲保釋，案件主管得悉他將到台灣讀書後退還保釋金，再度被控讓他「粉碎希望」。辯方力陳他本性善良、深表悔意，而他再被起訴造成很大打擊。

據報導，法官李慶年指被告蓄意留守，壯大聲勢，沒主動衝擊警方防線；但考慮到他背景良好及曾獲撤回保釋再被捕，構成延誤折騰而下調3個月刑期，並就認罪減刑三分一，判囚26個月。

判刑後，法官指有不少年輕人被煽動犯法，不知道即使無作出暴力行為，但蓄意到場支援已有罪，且罪責非輕。

2019年6月12日，大批支持「反送中」的群眾在金鐘一帶道路集會，並衝擊警方防線，行動中有22名警員受傷。

反送中 香港 口罩

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