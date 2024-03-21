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德總理：中國建造城市比我們審批一棟房屋還快

中國新聞組／北京22日電
德國總理蕭茲。（路透）
德國總理蕭茲。（路透）

德國總理蕭茲近日在貝塔斯曼基金會組織的討論活動中，提出了加強民主的計畫。蕭茲提到他參觀紐約帝國大廈的事情，也提到「基建狂魔」中國建設的速度，他說，「中國建造城市比我們審批一棟房屋還快」。

法廣網報導，蕭茲在貝塔斯曼基金會組織的討論活動中，承認德國面臨一個巨大問題，「它還沒有生產出氣候中性的鋼鐵，沒有氣候中性的化學物質，也沒有氣候中性的移動性」。但蕭茲說，他們以一種幾乎重新煥發的樂觀態度來談論技術進步，這讓他們有機會準確地完成這項任務。

蕭茲還提到了他參觀紐約帝國大廈的事情。他聽了該建築是如何建造而成的報告。有感的說：「我相信是花了3年時間，如果不是更短的話。如果讓我們來幹，我們甚至還沒有完成規畫」。

蕭茲還提到中國，「如果你看看中國城市建設的速度，那我們還沒有完成一棟排屋的審批」。他指出，德國必須實現「令人難以置信的加速」，這將帶來很大的改變，也會增強人們對未來的樂觀情緒。

報導指出，根據貝塔斯曼基金會目前的一項調查，德國人的樂觀情緒並不高。在傳統的中產階層，只有1/4的人對未來充滿信心。

據德媒報導，蕭茲將於4月15和16日訪問中國，有一個經濟代表團隨行。這是德國去年推出中國對華戰略後，蕭茲首次訪問北京。

蕭茲 德國

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